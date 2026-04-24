США ищут варианты наказания «проблемных» союзников: вплоть до приостановки членства в НАТО

© Deutsche Welle 24 апреля, 2026 16:52

Пентагон рассматривает варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению администрации США, не поддержали американские операции в войне с Ираном. Среди предложенных мер - отстранение представителей "проблемных" стран от важных или престижных должностей в НАТО, пересмотр позиции Вашингтона в отношении британских притязаний на Фолклендские острова, а также приостановка членства Испании в альянсе. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, а также на электронное письмо из внутренней рассылки Пентагона.

Как отмечает агентство, Испания вызвала особое недовольство американской администрации, так как власти этой европейской страны запретили использовать свои базы и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Приостановка ее членства в НАТО оказала бы ограниченное влияние на военные операции США, но при этом имела бы "значительный символический эффект", говорится в письме.

Как именно Пентагон намерен добиваться приостановки членства Испании в альянсе, собеседник Reuters не уточнил. Традиционно для принятия подобных решений требуется согласие всех 32 стран-участниц НАТО.

После публикации сообщения о предполагаемых планах США приостановить членство Испании в НАТО, премьер-министр страны Педро Санчес подчеркнул приверженность альянсу. "Позиция испанского правительства ясна: абсолютное сотрудничество с нашими союзниками", - заявил он журналистам на саммите ЕС на Кипре. Однако, добавил Санчес, это сотрудничество может осуществляться только "в рамках международного права".

Новость о предложении приостановить членство Испании в альянсе прокомментировали и власти Германии. "Испания - член НАТО, и я не вижу причин это менять", - подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможный выход США из альянса. Однако, как пишет Reuters, в документе Пентагона этот вариант не обсуждается. В нем также не предлагается закрывать американские базы в Европе, однако вопрос о возможном сокращении военного присутствия США на континенте собеседник Reuters оставил открытым.

Накануне издание Politico сообщило, что Белый дом составил списки "хороших" и "плохих" союзников по НАТО. К последним, в частности, причислили страны, отказавшиеся поддержать американскую военную кампанию против Ирана.

В конце марта британская газета The Telegraph писала, что Дональд Трамп рассматривает возможность лишить права голоса тех членов НАТО, которые не достигли целевого показателя расходов на оборону в 5% ВВП. По данным журналистов, президент США начал изучать такой вариант после того, как союзники его страны в Европе отказались направить корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Латвии русские цифру по Украине испортили? А Венгрии тогда кто? Статистика от депутата Кулбергса
Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

