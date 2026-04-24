Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить (2)

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 09:47

Важно 2 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина за период чуть менее трех лет — с 15 сентября 2023 года по 20 апреля 2026 года — потратила на услуги VIP-сервиса в аэропортах 35,55 тысяч евро, как свидетельствуют ответы Государственной канцелярии (ГК) на запрос депутатов Сейма. Однако положения Кабинета министров о порядке организации командировок и возмещения расходов в нынешней редакции вступили в силу только 12 июля 2025 года. До этого право на использование VIP-сервиса в аэропортах не было четко предусмотрено в правилах, - пишет Катрина Ильинска на Pietiek.

Внутренние «правила командировок» Государственной канцелярии, на которые в своих ответах ссылается директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, также вступили в силу только в июле 2024 года. Пункт 19 редакции этих правил устанавливает, что премьер-министр, отправляясь в командировку, имеет право воспользоваться предлагаемыми аэропортом услугами, предусматривающими ускоренный досмотр и услуги повышенного уровня, и вместе с премьер-министром ими может воспользоваться еще один человек из сопровождающей делегации.

Однако и из этого пункта неоднократно делались исключения, и услугами VIP-сервиса пользовались несколько человек. Делая исключения и не соблюдая правила, премьер-министр согласовывала эти нарушения с директором ГК.

Из ответов, подготовленных ГК, видно, что пропорционально чаще всего Силиня пользовалась такими услугами сразу после вступления в должность, а именно в 2023 году, а также в этом, 2026 году. За четыре месяца после вступления в должность Силиня потратила на VIP-сервис 5001 евро, а в этом году за первые три с половиной месяца — 10 470 евро.

Между тем бывший директор Госконтроля Янис Цитсковскис в беседе с Inc. поясняет, что во время проверки авиаперелетов предыдущего премьера Кришьяниса Карина Госконтроль изначально считал, что VIP-залы вообще нельзя использовать, поэтому он попросил аппарат Эвики Силини прекратить пользоваться этой услугой.

«У меня велась постоянная дискуссия (в том числе переписка) с аппаратом премьер-министра о том, что должностные лица аппарата премьер-министра не могут пользоваться услугами этих VIP-залов. К сожалению, несмотря на мои просьбы (запреты), были случаи, когда после командировки приходил сюрприз в виде счета за использование таких услуг», — говорит Я. Цицковскис. Только позже Государственный контроль в отчете о ревизии признал, что в определенных случаях услугами VIP-зала можно пользоваться, оценив их целесообразность и соразмерность.

«Из-за личной позиции президента в поправках к положению Кабинета министров № 412 (правила командировок) для президента и его делегации (в отличие от премьер-министра и его делегации) не предусмотрены ни чартерные рейсы, ни VIP-залы. Ринкевич сказал решительное «нет» такому набору роскошных услуг, а Силина и ее аппарат — «да», — говорит Цитсковскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Читать
Загрузка

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Читать

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать