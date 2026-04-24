Внутренние «правила командировок» Государственной канцелярии, на которые в своих ответах ссылается директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, также вступили в силу только в июле 2024 года. Пункт 19 редакции этих правил устанавливает, что премьер-министр, отправляясь в командировку, имеет право воспользоваться предлагаемыми аэропортом услугами, предусматривающими ускоренный досмотр и услуги повышенного уровня, и вместе с премьер-министром ими может воспользоваться еще один человек из сопровождающей делегации.

Однако и из этого пункта неоднократно делались исключения, и услугами VIP-сервиса пользовались несколько человек. Делая исключения и не соблюдая правила, премьер-министр согласовывала эти нарушения с директором ГК.

Из ответов, подготовленных ГК, видно, что пропорционально чаще всего Силиня пользовалась такими услугами сразу после вступления в должность, а именно в 2023 году, а также в этом, 2026 году. За четыре месяца после вступления в должность Силиня потратила на VIP-сервис 5001 евро, а в этом году за первые три с половиной месяца — 10 470 евро.

Между тем бывший директор Госконтроля Янис Цитсковскис в беседе с Inc. поясняет, что во время проверки авиаперелетов предыдущего премьера Кришьяниса Карина Госконтроль изначально считал, что VIP-залы вообще нельзя использовать, поэтому он попросил аппарат Эвики Силини прекратить пользоваться этой услугой.

«У меня велась постоянная дискуссия (в том числе переписка) с аппаратом премьер-министра о том, что должностные лица аппарата премьер-министра не могут пользоваться услугами этих VIP-залов. К сожалению, несмотря на мои просьбы (запреты), были случаи, когда после командировки приходил сюрприз в виде счета за использование таких услуг», — говорит Я. Цицковскис. Только позже Государственный контроль в отчете о ревизии признал, что в определенных случаях услугами VIP-зала можно пользоваться, оценив их целесообразность и соразмерность.

«Из-за личной позиции президента в поправках к положению Кабинета министров № 412 (правила командировок) для президента и его делегации (в отличие от премьер-министра и его делегации) не предусмотрены ни чартерные рейсы, ни VIP-залы. Ринкевич сказал решительное «нет» такому набору роскошных услуг, а Силина и ее аппарат — «да», — говорит Цитсковскис.