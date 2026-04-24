1 мая открывается сезон ловли щуки: что ещё нового ждёт рыбаков?

- В советское время в наших широтах щуку разрешали ловить позже: с берега - с 10 мая, с лодок - с 1 июня, - рассказывает один из опытнейших латвийских рыболовов Андрис ЗВАНИНЬШ. - Ихтиологи научно обосновали, что в начале мая вода еще слишком холодная для щуки. Но после независимости «по просьбам трудящихся» разрешили ловить с берега на спиннинг с 1 мая, потом – и с лодок. Хотели как лучше - получилось как всегда. Посмотрите, что в начале мая творится на маленьких водоемах. Например, речку Барту, где глубина всего-то полметра, наводняют моторки. Ни сами ничего не ловят, ни тем, кто ловит с берега, не дают. Только всю рыбу распугивают…

По мнению бывалого рыбака, если и решили отменять ограничение для ловли с лодок с 1 мая, то нужно было это делать только для крупных рек и озер, а для маленьких все оставить как было. Но далеко не все разделяют его мнение.

- Я не согласен с утверждением, что начало мая – не лучшее время для ловли щуки, - считает победитель множества рыболовных соревнований Петерис ЛИДЕРИС. – Год на год не похож, и все зависит от того, какая весна, насколько прогрелась вода. Лучший клев щуки – при температуре воды 14 градусов. Хищница уже отнерестилась, и если к началу мая восстановится после нереста и вода будет в норме, то и клев ожидается хороший…

Как правило, сам Лидерис едет открывать сезон на озеро Буртниеку. Весной ловит на блесну, но только на «колебалки». Почему не на «вертушки»?

По словам мастера, на «колебалку» щука попадается крупнее.

Серебряные блесны Петерис мастерит сам, латунные и медные покупает.

- В Латвии появилось много специалистов, изготавливающих такие блесны. Однако я заметил, что в последнее время некоторые начали халтурить. Железные «колебалки» выдают за латунные и медные. Но меня на мякине не проведешь, - смеется опытный рыбак.

Отдых у Царникавы

Ваш автор намедни ловил на Вецгауе. Было здорово. Во-первых, ловилось. На поплавочную снасть поймал несколько красивых подлещиков и густерок. Во-вторых, много было семейных пар, которые приехали рыбачить.

Недалеко от вашего автора ловили отец с сыном-школьником. Оба ловили на спиннинг. Тоже окуня. Попадались им хорошие экземпляры. Но всю рыбу они отпускали.

- Мы берем только очень крупного окуня – граммов по 500, - рассказал отец мальчика. – Но здесь он не попадается. Как только откроется сезон – 1 мая – выходим на лодке на Даугаву. Ловим и окуня, и щуку, и сома…

А на Вецгаую они приехали отдохнуть, что называется - набить руку. Интересно, что мальчик пытался пару раз брать в руки мобильник – залезать в Интернет. Но отец делал ему замечание: «Хоть здесь отвлекись!» Интернет – проблема многих подростков, которые и днем, и ночью сидят в нем. Даже в спортивных секциях молодежь после подхода к снаряду идет к мобильнику.

Хорошо, что есть такие примеры, которые мы видели на старице Гауи. Отцу-рыбаку удалось увлечь сына интересным и во всех отношениях полезным хобби. Кстати, оба они ловили на небольшие твистерочки.

Когда они уехали, их место заняла девушка. И тоже со спиннингом. Ловила красиво, профессионально, и ей попадались окуни. Всю рыбу она отпускала.

А метрах в 20 от меня ловили белую рыбу. На фидер. Это были опытные рыбаки из Царникавы. То и дело мастера вытаскивали подлещика, плотву. Но бОльшую часть рыбы отпускали.

В общем, можно было наглядно убедиться, что Царникава – место, где живет много ценителей отдыха с удочкой...

На Абаве, Салаце, Гауе

На Абаве ловится вимба. Есть участки, где достают и форель. Следует только знать, что по правилам разрешено забирать форель не менее 35 сантиметров, причем только одну. Несколько лет назад и разрешенный размер был на 5 см меньше, и брать можно было три форели. Что ж, правила стали строже - и это правильно. Ручьевая форель – редкая рыба, и ее нужно беречь.

На Салаце в районе моста берут подлещик и плотва. Ловятся и на фидер, и на поплавочную снасть.

Рыбак возвратился с Мемеле с уловом вимбы. Перепробовал множество наживок: опарыша, опарыша с мотылем, пинькой. Но лучше всего рыба брала на бутерброд из креветки и нескольких опарышей.

На Гауе в окрестностях Валки берет налим. А привычная белая рыба ловится хуже, чем обычно для этого времени.

На Дзирнупе с переменным успехом ловят окуня. Если повезет, то можно взять крупного. Берут также густерка и подлещик.

В Куйвижи едут за карасем. А вот на Вецдаугаве, на территории заказника, где в начале весны брал карась, сейчас рыбачить запрещено. Ловить можно будет только с 1 июля. Кстати, и гулять по заказнику, где гнездятся птицы, до этого времени тоже нельзя.

На Булльупе разрешено рыбачить только до конца апреля. Весь месяц, когда на многих водоемах действовали запреты, здесь можно было ловить. Но с 1 мая на месяц на этом водоеме вступает традиционный запрет на ловлю.

Одно из мест, куда едут сейчас рыбачить, - канал в Мерсрагсе, примерно в 73 километрах от Риги. В Мерсрагсе рыбалка разрешена по лицензиям, которые можно купить в Интернете. Канал соединяет озеро с морем, и во время нереста тут много рыбы: плотва, елец, окунь. Летом хорошо ловится серебряный карась, попадаются линь, язь. Когда-то последней рыбы в Латвии было много, но сейчас она клюет все реже...

«Ты зачем выдал место?»

На днях встретил рыбака, с которым вместе ловили зимой, со льда. Он ошарашил вопросом: «Ты зачем выдал место, где зимой хорошо клевало, - разместил фотографию?”

Конечно, приятно, что рыбак читает нашу информацию. Непонятно другое: неужели так страшно, что на известную речку приедут другие рыбаки и конкурентов будет больше?

Во-первых, на водоеме мест для рыбалки хватает. Во-вторых, есть так называемое сарафанное радио - и рыбаки быстро узнают, где удачно ловится. В-третьих, если на водоеме хорошо клюет, это не значит, что все будут ловить отлично. Нужно же еще уметь.

Что касается боязни рассказывать и показывать, где успешно ловится, то тема не нова. На латвийском рыболовном портале на этот счет даже шла дискуссия. Потому что некоторые показывают фотографию с рыбой, но упорно не говорят, где ловили.

Большинство рыбаков считает, что если не называешь, где ловил, то и не выставляй фотографию. Но вас же не спрашивают, где вы конкретно поймали на Даугаве, Лиелупе, Гауе и т. д., не предлагают раскрыть точные координаты. Ваш автор придерживается того же мнения. Другое дело, если речь идет о маленьком озерце или пруде...

Илья ДИМЕНШТЕЙН