Сделайте переезд в Иманте безопасным! Общество рижан ставит ультиматум

В Риге вновь обострилась дискуссия о безопасности железнодорожного переезда возле станции Иманта. Общество «Город для людей» заявило, что намерено добиваться изменений через суд, если до 1 августа на объекте не будут приняты дополнительные меры безопасности.

Поводом для нового обращения стал недавний трагический инцидент. По информации организации, 7 июня на этом переезде поезд смертельно травмировал мужчину.

Особое внимание к этому месту привлекает и трагедия прошлого года, когда под поезд попали две несовершеннолетние девушки, ехавшие на арендованном электросамокате. После этого случая вопрос безопасности переезда неоднократно поднимался как общественными организациями, так и жителями района.

В обществе считают, что существующих мер недостаточно. Организация предлагает установить барьеры для пешеходов и велосипедистов, которые автоматически перекрывали бы проход при приближении поезда, аналогично тому, как сейчас ограничивается движение автомобилей.

По мнению активистов, это позволило бы значительно снизить риск несчастных случаев на одном из самых загруженных железнодорожных переходов столицы.

Однако ранее АО «Латвийская железная дорога» не поддержало такую инициативу. В компании посчитали, что уже установленные пешеходные лабиринты обеспечивают необходимый уровень безопасности.

Не согласившись с этой позицией, общество «Город для людей» подготовило юридические шаги. Вместе с адвокатом Никитой Ковалёвым организация подала заявление исполнительному директору Рижской думы, оспаривая, как утверждается, бездействие самоуправления в решении проблемы.

Фактически общественники установили срок до 1 августа. Если за это время решение не будет найдено, они обещают обратиться в суд.

Тема безопасности на железнодорожных переездах остаётся актуальной не только для Иманты. После прошлогодней трагедии в Риге началась общественная дискуссия о правилах использования арендных электросамокатов и ответственности операторов микромобильности.

В частности, на портале ManaBalss.lv был начат сбор подписей за ограничение доступа к аренде электросамокатов для несовершеннолетних.

Теперь внимание вновь сосредоточилось на самом переезде и вопросе о том, достаточны ли существующие меры безопасности для предотвращения новых трагедий.