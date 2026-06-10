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«Жаль, не было банки с огурцами. Я бы быстро приземлила»: дрон у окна напугал женщину (1)

Редакция PRESS 10 июня, 2026 11:57

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии на этой неделе впервые был сбит беспилотник, поэтому тема дронов сейчас активно обсуждается. Одних беспокоят военные беспилотники, других — частные дроны, которые, возможно, запускают любопытные соседи. Кто-то пытается понять, сколько стоит уничтожение одного дрона, а кто-то иронизирует, что латышам никогда не угодишь: не сбили — плохо, сбили — тоже плохо, потому что потратили деньги. Все эти споры активно ведутся в социальных сетях.

Особое внимание привлек пост жительницы Валмиеры. Женщина рассказала, что спокойно смотрела телевизор, когда услышала странный звук, а затем увидела дрон прямо возле своего балкона.

«Я уже схожу с ума от этих дронов. Только что чуть инфаркт не получила. Сижу спокойно, смотрю телевизор, вдруг какой-то странный шум. Поворачиваю голову к балкону — а там дрон! Я чуть сознание не потеряла, пока поняла, что для кого-то это вечернее развлечение — летать на дроне возле балконов многоквартирных домов в Валмиере. Жаль, под рукой не было трехлитровой банки с огурцами. Я бы этот дрон быстро приземлила», — написала женщина, заодно спросив у полиции, законны ли такие развлечения.

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Публикация быстро вызвала дискуссию. Одни пользователи поддержали автора и заявили, что дроны возле окон нарушают чувство безопасности и личные границы. Другие опасались, что такие устройства могут использоваться для разведки перед кражами. Некоторые даже считали, что для полетов над частной собственностью нужно получать отдельное разрешение.

В обсуждение включилась и Государственная полиция, напомнив жителям порядок действий:

«Если возникают подозрения, что дрон используется опасным образом, нарушает правила или существенно вмешивается в частную жизнь, жителей призывают сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112 или в Агентство гражданской авиации».

При этом полиция отдельно подчеркнула, что не стоит бросать в дроны предметы и повреждать чужое имущество.

Многие комментаторы также напомнили, что уничтожение чужого дрона может повлечь юридическую и финансовую ответственность. Кроме того, согласно данным карты Latvijas Gaisa Satiksme, в районе Валмиеры полеты дронов в целом разрешены, если рядом нет специальных ограничительных зон.

Другая часть пользователей указала, что воздушное пространство над домом не является частной собственностью. Если оператор соблюдает правила и летает в разрешенной зоне, он не обязан согласовывать каждый полет с владельцами зданий или земли. Также высказывались предположения, что дрон мог использоваться для технического осмотра здания или тренировочного полета.

Не обошлось и без шуток. Пока одни обсуждали меткость броска банки с огурцами, другие выдвигали совсем фантастические версии. Один из пользователей был уверен, что такие дроны «изучают территорию, а потом передают информацию пилотам, где нужно распылять вещества».

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