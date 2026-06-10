Дроны распугали всех туристов: Валайнис обещает бросить Латгалии «спасательный круг»

Как отметил Валайнис, государство также должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгале.

Во время выездного заседания правительства в Латгале 27 июня предусмотрено утвердить механизм, как предпринимателям и частным лицам будут возмещаться убытки, возникшие из-за объявления в воздушном пространстве региона тревоги в связи с дронами. "Должен быть четкий ответ государства о том, каким образом полностью компенсируются убытки, если таковые возникли. Это должно касаться как частных лиц, так и предпринимателей", - сказал министр экономики.

Как сообщалось, в конце мая туристические фирмы в Латгале указали на критическую ситуацию в отрасли в связи с прилетами дронов и частыми оповещениями об угрозе в воздушном пространстве.

Латгальская туристическая ассоциация обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму с открытым письмом, в котором указала, что события последнего времени на восточной границе Латвии - повторяющиеся инциденты с беспилотными летательными аппаратами, регулярные предупреждения об угрозе в воздушном пространстве, оповещения по сотовой сети, полеты истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация - привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгале.

"Иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%", - указала ассоциация, добавляя, что отменяются также корпоративные мероприятия и школьные экскурсии.

Организация также отмечает, что в такой ситуации жители Латвии предпочитают не приезжать в Латгале, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны и туристические объекты переживают спад бронирований прямо перед летним сезоном. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%.