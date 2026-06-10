Собаку с 1,5 миллиона подписчиков украли и съели в ресторане

Там его забили и подали гостям.

Чутоу был не просто домашней собакой. Восемь лет бордер-колли путешествовал по Китаю вместе со своим хозяином, тревел-блогером Го из провинции Хэнань. Пользователи знали их как дуэт: человек, дорога и пёс, который стал частью большого интернет-шоу.

Но в мае Го уехал в Грузию один. Чутоу остался на ферме у его родителей. Камеры наблюдения показали, как пёс спокойно дремлет в поле. Потом появляются двое мужчин на электроскутере, хватают его и увозят.

У Чутоу были ошейник и GPS-трекер. Один из предполагаемых похитителей позже заявил, что принял его за бездомную собаку.

Когда Го узнал о случившемся, он сразу вернулся в Китай. В конце мая ему удалось выйти на одного из подозреваемых. Блогер даже предложил около 1300 евро за возвращение любимца.

Но возвращать уже было некого.

По словам Го, воры продали Чутоу ресторану, где готовят блюда из собачьего мяса. Цена сделки поражает отдельно: всего около 23 евро.

Пёс с 1,5 миллиона подписчиков стоил для них как обычная добыча.

Самое страшное Го узнал позже: Чутоу уже забили и съели. Хозяину не досталось даже клочка шерсти. Работник ресторана сказал, что всё давно выбросили.

По словам блогера, один из подозреваемых заявил ему: «Собака мертва, перестань поднимать шум. Я не нарушал закон».

И теперь вся история упёрлась в странную деталь: сколько юридически стоил Чутоу.

Го купил его щенком в 2018 году за 2000 юаней. Это примерно 260 евро. В провинции Хэнань кража становится уголовным делом только если стоимость похищенного превышает эту сумму.

Теперь хозяину нужно доказать, что его пёс на момент кражи стоил дороже. С учётом славы, 1,5 миллиона подписчиков и восьми лет совместной жизни вопрос звучит почти абсурдно.

Если доказать это удастся, подозреваемому может грозить до трёх лет тюрьмы.tw