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Тегеран бьет по базам США в ответ на американские атаки в отместку за сбитый вертолёт

Euronews 10 июня, 2026 11:39

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Американские войска в среду нанесли удары по Ирану; Дональд Трамп назвал их ответом на уничтожение вертолета США Тегераном накануне.

В среду вооружённые силы Кувейта заявили, что их системы ПВО ведут огонь по «враждебным воздушным целям» на фоне обмена ударами между Соединёнными Штатами и Ираном после сбития американского вертолёта.

«Генеральный штаб армии заявляет, что системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время поражают враждебные воздушные цели в соответствии с установленными оперативными процедурами», — сообщила армия Кувейта в сети X, не уточнив их происхождение.

Иран ранее заявил, что наносил удары по стране в ответ на американские авиаудары ранним утром в среду, добавив, что атакам подверглись также Бахрейн и Иордания.

Тегеран пообещал ответить после того, как США нанесли авиаудары по Ирану вслед за крушением армейского вертолёта в районе Ормузского пролива.

Иранские СМИ сообщили как минимум о двух сериях взрывов на южном побережье страны недалеко от Ормузского пролива.

Центральное командование ВС США (CENTCOM), которое отвечает за американские силы на Ближнем Востоке, заявило в X, что «завершило удары в целях самообороны по Ирану».

«Силы CENTCOM нанесли удары высокоточным оружием с истребителей ВВС и ВМС США по объектам иранской ПВО, пунктам наземного управления и позициям радиолокационного наблюдения в районе Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

«Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки против американских военнослужащих и международных коммерческих судов, проходящих через региональные воды», — заявило Центральное командование.

Ранее Трамп в публикации в социальных сетях заявил, что Иран сбил вертолёт, когда тот патрулировал пролив, и что США «вынуждены ответить на эту атаку».


Иранские силы "не оставят ни одну атаку или угрозу без ответа", — заявил в X министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. "Уходите из нашего региона, если хотите быть в безопасности".

Катастрофа ударного вертолёта Apache и удары американских военных ещё больше обострили ситуацию вокруг двухмесячного режима прекращения огня, всего через день после того, как Иран и Израиль впервые с начала хрупкого перемирия обменялись ударами.

До того как обвинить Иран в сбитии американского вертолёта, Трамп выразил новый оптимизм относительно переговоров с Ираном, но не объяснил, с чем связан этот оптимизм.

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