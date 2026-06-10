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Можно ли увеличить алименты на ребёнка при появлении новых расходов на кружки и репетиторов

«Семь секретов» 10 июня, 2026 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Бывшая жена платит мне алименты на ребенка. размер установил суд. Но у дочки появились новые интересы, и мне надо оплачивать посещение трех кружков и двух репетиторов. Можно ли на этом основании взыскать с жены алименты в большем размере?

Сама по себе обязанность родителей по содержанию ребенка является безусловной и регулируется нормами Гражданского закона. Согласно положениям статей 177 и 179 закона, родители обязаны содержать ребенка соразмерно своим возможностям и потребностям ребенка, а также обеспечивать его содержание независимо от того, с кем ребенок проживает. Родители также обязаны заботиться об образовании и воспитании ребенка, то есть об обеспечении его духовного и физического развития, по возможности с учетом его индивидуальности, способностей и интересов.

Возможность изменения размера алиментов 

Размер алиментов, установленный судом, не является раз и навсегда фиксированным. Закон прямо допускает его изменение. Возможность пересмотра размера содержания при существенном изменении обстоятельств сторон предусмотрена в Гражданско-процессуальном законе.

Оценка судом дополнительных расходов на ребёнка 

Однако суд не увеличивает алименты автоматически только из-за появления дополнительных занятий. Он оценивает соразмерность доходов родителей и потребностей ребенка, а также то, насколько эти расходы являются необходимыми. Поэтому ключевым юридическим основанием для увеличения алиментов в вашей ситуации будет не сам факт появления кружков и репетиторов, а то, что вы сможете доказать в суде:

1) изменение потребностей ребенка — развитие, образование, дополнительные занятия, которые обоснованы интересами и развитием ребенка;

2) рост фактических расходов на содержание ребенка по сравнению с моментом вынесения первоначального решения суда;

3) соответствие расходов интересам ребенка (суд оценивает, являются ли кружки и репетиторы разумными и необходимыми, а не просто желаемыми).

Если эти обстоятельства доказаны, то суд может увеличить размер алиментов или перераспределить расходы между родителями.

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