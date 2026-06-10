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По стопам Кариньша? Премьер Литвы оскандалилась, превратив рабочие поездки в семейные

Редакция PRESS 10 июня, 2026 14:44

Мир 0 комментариев

В Литве Главная комиссия по этике (VTEK) во вторник решила, что премьер-министр страны Инга Ругинене допустила серьёзное нарушение закона, взяв с собой членов семьи в официальные поездки в Италию и Ватикан.

В феврале Ругинене на зимние Олимпийские игры в Милане–Кортине сопровождал её муж. В марте она отправилась в Ватикан для встречи с Папой Римским, и вместе с ней были муж, дочь и сын.

В обоих случаях состав официальной делегации утверждала сама Ругинене, а расходы на поездку её родственников оплачивались из государственного бюджета.

Этический надзорный орган обязал премьер-министра возместить расходы, связанные с поездками её родственников.

Ругинене не согласна с этим решением и планирует его обжаловать в суде.

«Премьер-министр неоднократно указывала, что все решения принимались в соответствии с действующими правилами и требованиями протокола. Мы считаем, что это дело поднимает вопросы о соотношении норм права и многолетней практики, поэтому вполне естественно, что оценка VTEK будет оспорена в суде», — заявил BNS пресс-секретарь Игнас Альгирдас Добровольскис.

«Мы ожидаем, что суд поможет дать окончательные ответы на вопросы, которые важны для более широкой практики государственных учреждений», — добавил он.

По словам пресс-секретаря, Ругинене действовала в соответствии с давно существующей практикой формирования официальных делегаций, которая много лет применялась во время визитов высших должностных лиц государства.

«Именно поэтому ещё в марте в VTEK был подан запрос о предоставлении чёткой оценки этой практики», — сказал он.

Представитель Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП) отметил, что это решение поможет внести большую ясность и для других политиков.

«Вопросы о подобных ситуациях задаются уже некоторое время, поэтому важно, что VTEK теперь дала свою оценку и создала более чёткий прецедент», — заявил во вторник в комментарии BNS пресс-представитель ЛСДП Андрюс Грумадс.

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