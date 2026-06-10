В результате инцидента в детской комнате было выбито стекло, а сад оказался усыпан металлическими осколками.

Жена Макаревича рассказала, что во время атаки вся семья лежала на полу и наблюдала, как на место оперативно прибыли все экстренные службы. Ни сам музыкант, ни члены его семьи не пострадали.

"Вчера был удивительный день! Просто потрясающий. Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались - Эйтана было не увести (ещё бы, отмечали двухлетие прекрасной дамы), ну и как-то, в целом, хорошо сидели. Редкие такие моменты семейной тишины, спокойствия и позитива.

Ну, а на обратном пути нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой, а тааааааам.

Повторюсь, вчера был отличный день. Потому что, несмотря на разрушения, три точки возгорания и ещё Бог знает что, все целы, живы и даже не особо напуганы. А ведь события могли развиваться по совершенно другому сценарию, и писала бы я сейчас совершенно другой пост, если бы вообще могла писать.

В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели - кайф! Такого количества внимания со стороны служб безопасности я давно не помню - красавчики буквально все, приехали в каком-то чудовищном количестве молниеносно, мы даже не успели все шланги с водой задействовать А, и самое главное: Эйтан наконец-то выучил текст "Шма, Исраэль!". Отличный день!" - пишет Эйнат Кляйн.