Вопрос, который «не решался годами»: Кулбергс взялся за самоуправления

"Совершенно логично, что самоуправления нельзя сравнивать между собой. Есть существенные различия, и каждая сторона по-своему права", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что обязательно придется искать компромиссы, однако он считает, что идеальной модели в выравнивании финансов самоуправлений достичь невозможно.

Кулбергс также выразил сомнения, удастся ли за четыре месяца решить этот вопрос, который "не решался годами".

Как сообщалось, в марте, еще до отставки правительства Эвики Силини, рассмотрение разработанной Министерством финансов новой модели выравнивания финансов застопорилось из-за многочисленных возражений самоуправлений. Минфин заявил, что в связи с этим законопроект пока не будет передан на рассмотрение в правительство, и в дальнейшем планируется продолжить диалог и разъяснительную работу с самоуправлениями и фракциями Сейма об основных принципах новой модели, которая в целом предусматривает существенные улучшения и снижение административной нагрузки.

Как указал тогдашний министр финансов Арвилс Ашераденс, цель новой модели - обеспечить более сбалансированную и справедливую систему финансирования самоуправлений, сохранив при этом мотивацию для экономического развития в регионах.