Учёные выяснили неприятную правду о чае: дело не в самом чае, а в том, как вы его пьёте

Но теперь учёные напомнили неприятную вещь: полезен не любой чай. И иногда проблема не в листьях, а в том, во что их положили, чем залили и что потом добавили в стакан.

Большой обзор исследований показал: обычный свежезаваренный чай действительно может быть связан с пользой для здоровья. В нём есть вещества с противовоспалительным действием, а регулярное умеренное употребление связывают с меньшими рисками диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Зелёный чай особенно часто хвалят за возможную пользу для сердца: он может помогать снижать давление и улучшать показатели холестерина.

Но дальше начинается менее уютная часть истории.

Учёные предупреждают: бутилированный чай и популярные напитки вроде bubble tea могут легко превратить “полезную чашку” в сладкий коктейль с добавками. Сахар, искусственные подсластители, крахмал, ароматизаторы и консерванты способны перекрыть часть той самой пользы, ради которой многие вообще выбирают чай.

И это ещё не всё.

В чае могут встречаться остатки пестицидов, тяжёлые металлы и микропластик. При обычном употреблении это не обязательно означает серьёзную опасность, но для тех, кто пьёт много чая годами, вопрос становится уже не таким декоративным.

Отдельный сюрприз связан с чайными пакетиками. По данным исследований, пластиковый пакетик, опущенный в кипяток, может выделять огромное количество микропластиковых частиц.

То есть человек может думать, что пьёт “просто чай”, а на деле получает горячий настой с бонусом, о котором никто не просил.

Есть ещё одна модная ловушка: экстракты зелёного чая в добавках для похудения. В обычной чашке чай, по словам исследователей, не показал такой токсичности для человека. Но с концентрированными добавками ситуация другая: уже описаны случаи повреждения печени.

Вывод получается почти бытовой, но очень неприятный для любителей красивых бутылочек и модных стаканов: самый надёжный вариант остаётся самым скучным.

Свежезаваренный чай. Без литров сахара. Без подозрительного пластика в кипятке. Без идеи, что если зелёный чай полезен, то капсула с его экстрактом в десятикратной дозе будет ещё полезнее.

Оказывается, даже у чашки чая есть тёмная сторона.