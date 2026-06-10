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Учёные выяснили неприятную правду о чае: дело не в самом чае, а в том, как вы его пьёте

Редакция PRESS 10 июня, 2026 11:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Чай веками считался почти идеальным напитком. Его пьют для бодрости, спокойствия, сердца, фигуры и просто потому, что без чашки чая день выглядит подозрительно.

Но теперь учёные напомнили неприятную вещь: полезен не любой чай. И иногда проблема не в листьях, а в том, во что их положили, чем залили и что потом добавили в стакан.

Большой обзор исследований показал: обычный свежезаваренный чай действительно может быть связан с пользой для здоровья. В нём есть вещества с противовоспалительным действием, а регулярное умеренное употребление связывают с меньшими рисками диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Зелёный чай особенно часто хвалят за возможную пользу для сердца: он может помогать снижать давление и улучшать показатели холестерина.

Но дальше начинается менее уютная часть истории.

Учёные предупреждают: бутилированный чай и популярные напитки вроде bubble tea могут легко превратить “полезную чашку” в сладкий коктейль с добавками. Сахар, искусственные подсластители, крахмал, ароматизаторы и консерванты способны перекрыть часть той самой пользы, ради которой многие вообще выбирают чай.

И это ещё не всё.

В чае могут встречаться остатки пестицидов, тяжёлые металлы и микропластик. При обычном употреблении это не обязательно означает серьёзную опасность, но для тех, кто пьёт много чая годами, вопрос становится уже не таким декоративным.

Отдельный сюрприз связан с чайными пакетиками. По данным исследований, пластиковый пакетик, опущенный в кипяток, может выделять огромное количество микропластиковых частиц.

То есть человек может думать, что пьёт “просто чай”, а на деле получает горячий настой с бонусом, о котором никто не просил.

Есть ещё одна модная ловушка: экстракты зелёного чая в добавках для похудения. В обычной чашке чай, по словам исследователей, не показал такой токсичности для человека. Но с концентрированными добавками ситуация другая: уже описаны случаи повреждения печени.

Вывод получается почти бытовой, но очень неприятный для любителей красивых бутылочек и модных стаканов: самый надёжный вариант остаётся самым скучным.

Свежезаваренный чай. Без литров сахара. Без подозрительного пластика в кипятке. Без идеи, что если зелёный чай полезен, то капсула с его экстрактом в десятикратной дозе будет ещё полезнее.

Оказывается, даже у чашки чая есть тёмная сторона.

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