Конституционный суд указал, что недопустима ситуация, когда лицо, не обеспечившее поверку установленных в его квартирной собственности счетчиков потребления воды, может избежать соответствующей оплаты. То есть, пользователь должен платить за потребленное им количество воды.

Суд пояснил, что возникновение разницы в потреблении воды может быть связано не только с непроверенными счетчиками, но и с другими обстоятельствами, например, с ремонтными работами в системе водоснабжения, аварией или утечкой воды из-за плохого технического состояния системы водоснабжения.

Несмотря на это, Конституционный суд подчеркнул, что оспариваемая норма отступает от принципов гражданского права о взаимоотношениях совладельцев и возлагает все бремя покрытия разницы в потреблении воды на лицо, не обеспечившее поверку установленных в его квартирной собственности счетчиков.

Суд пояснил, что если обязанность покрыть всю разницу в потреблении воды возлагается только на это лицо, независимо от причины возникновения разницы, невозможно достичь результата, соответствующего принципам соразмерности и справедливости.

Конституционный суд признал, что содержащееся в оспариваемой норме ограничение основных прав несоразмерно и оспариваемая норма не соответствует Сатверсме.

Конституционный суд также принял во внимание, что оспариваемая норма применялась в ряде гражданских дел, по которым уже вступило в силу окончательное решение. Поэтому признание ее недействительной с момента вступления в силу могло бы затронуть доверие других лиц к определенности правового регулирования и повлиять на доверие к государству и праву.

Суд пришел к выводу, что невозможно признать оспариваемую норму недействительной с момента ее вступления в силу, однако, чтобы защитить права других лиц, находящихся в аналогичной ситуации, Конституционный суд признал оспариваемую норму недействительной с момента нарушения основных прав в отношении ответчиков по гражданским делам, находящимся в Рижском городском суде, и других лиц по гражданским делам, судопроизводство по которым еще не завершено.

Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит и вступит в силу в день его публикации в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Уже сообщалось, что суд рассматривал дело о соответствии подпункта 19.1 4 правил Кабинета министров № 1013 от 9 декабря 2008 года "Порядок, в котором владелец квартиры в многоквартирном жилом доме рассчитывается за услуги, связанные с использованием квартирной собственности" (в редакции, действовавшей с 1 октября 2013 года по 21 ноября 2019 года) 105-й статье Конституции Латвийской Республики.

Оспариваемая норма устанавливала, что указанный в правилах Кабинета министров порядок распределения разницы в потреблении воды не применяется, а разница в потреблении воды распределяется в соответствии с количеством отдельных имуществ между владельцами тех квартир, в которых при проверке счетчиков потребления воды констатировано, что счетчики потребления воды повреждены, не опломбированы, их пломба повреждена или они не прошли поверку в течение трех месяцев после окончания срока поверки.

Заявления в Конституционный суд подал Рижский городской суд, на рассмотрении которого находятся два гражданских дела о взыскании долга за управление многоквартирным жилым домом и полученные коммунальные услуги. В иски также включен долг за разницу в потреблении воды, рассчитанный на основании оспариваемой нормы.

Суд просил оценить соответствие подпункта 19.1 4 правил Кабмина "Порядок, в котором владелец квартиры в многоквартирном жилом доме рассчитывается за услуги, связанные с использованием квартирной собственности" 105-1 статье Конституции.

В заявлении указано, что оспариваемая норма устанавливает обязанность владельца квартиры оплатить всю разницу в потреблении воды в здании. Однако при распределении разницы в потреблении воды не учитываются дополнительные обстоятельства, которые могут вызвать эту разницу, а также не установлены максимальные нормы потребления воды.

Рижский городской суд также указал, что разницу в потреблении воды для владельца квартиры невозможно просчитать заранее и она может существенно колебаться, что значительно удорожает плату за услугу водоснабжения. Таким образом, установленное в оспариваемой норме ограничение основных прав не является соразмерным, и оспариваемая норма не соответствует указанной статье конституции.