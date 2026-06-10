Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Латвия купит дроны у Украины: Кулбергс и Зеленский подписали соглашение (2)

Редакция PRESS 10 июня, 2026 07:56

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

В рамках саммита стран Балтии и Северных стран (NB8), который проходит в столице Эстонии Таллинне, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве обеих стран в сфере обороны, предусматривающее изучение украинского опыта по защите воздушного пространства от атак дронов, сообщила агентству ЛЕТА советник по коммуникации премьер-министра Латвии Элина Шверна.

В рамках соглашения Украина обязуется оказывать Латвии поддержку в контексте беспилотных систем и противовоздушной обороны, делясь уникальным военным и гражданским опытом. Также Украина будет поддерживать экспорт продукции для расширения возможностей Национальных вооруженных сил. В случаях, когда будет оказываться поддержка украинской промышленности, стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и передачи технологий.

Латвия продолжит оказывать политическую поддержку на пути Украины в НАТО и Европейский союз, предоставлять продукцию латвийской оборонной промышленности, экипировку для вооруженных сил и обучать украинских солдат, а также выделять средства для международных фондов поддержки Украины.

Кроме того, соглашение предусматривает закупки у украинской военной промышленности с целью укрепления военно-промышленного партнерства обеих стран.

Как заявил Кулбергс, Украина сегодня лучше всех в мире знает, как бороться с дронами, поэтому соглашение позволит укрепить возможности Латвии в области противодронной обороны. "Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы были единодушны в том, что при его выполнении вооруженные силы обеих стран будут тесно сотрудничать, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволит нам намного эффективнее укреплять оборону своей страны", - сказал премьер-министр.

Соглашение также предусматривает дальнейшее сотрудничество Латвии и Украины в области исследования и разработки новых военных технологий, оказание поддержки Украине в течение следующих 10 лет, сотрудничество в обмене разведывательной информацией, обеспечение экспортных лицензий для закупок для нужд вооруженных сил и сотрудничество после войны, в том числе при восстановлении Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

Важно 18:08

Важно 2 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (2)

Важно 17:33

Важно 2 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (2)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 2 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (2)

Важно 16:42

Важно 2 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Важно 16:11

Важно 2 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (2)

Мир 14:51

Мир 2 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (2)

Важно 14:37

Важно 2 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать