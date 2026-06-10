В рамках соглашения Украина обязуется оказывать Латвии поддержку в контексте беспилотных систем и противовоздушной обороны, делясь уникальным военным и гражданским опытом. Также Украина будет поддерживать экспорт продукции для расширения возможностей Национальных вооруженных сил. В случаях, когда будет оказываться поддержка украинской промышленности, стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и передачи технологий.

Латвия продолжит оказывать политическую поддержку на пути Украины в НАТО и Европейский союз, предоставлять продукцию латвийской оборонной промышленности, экипировку для вооруженных сил и обучать украинских солдат, а также выделять средства для международных фондов поддержки Украины.

Кроме того, соглашение предусматривает закупки у украинской военной промышленности с целью укрепления военно-промышленного партнерства обеих стран.

Как заявил Кулбергс, Украина сегодня лучше всех в мире знает, как бороться с дронами, поэтому соглашение позволит укрепить возможности Латвии в области противодронной обороны. "Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы были единодушны в том, что при его выполнении вооруженные силы обеих стран будут тесно сотрудничать, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволит нам намного эффективнее укреплять оборону своей страны", - сказал премьер-министр.

Соглашение также предусматривает дальнейшее сотрудничество Латвии и Украины в области исследования и разработки новых военных технологий, оказание поддержки Украине в течение следующих 10 лет, сотрудничество в обмене разведывательной информацией, обеспечение экспортных лицензий для закупок для нужд вооруженных сил и сотрудничество после войны, в том числе при восстановлении Украины.