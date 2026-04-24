Выгоните Иран и замените его Италией: спецпосланник Трампа озвучил ФИФА идею к ЧМ-2026 по футболу

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 10:50

Спецпредставитель Трампа по особым поручениям предложил ФИФА убрать из предстоящего финала Кубка мира по футболу Иран (который туда прошёл) и заменить его на Италию (которая не преодолела отборочную стадию), пишет straitstimes.com.

Специальный посланник США Дональда Трампа Паоло Замполли сообщил газете Financial Times, что он высказал эту идею президенту США и президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Я уроженец Италии, и для меня было бы мечтой увидеть Аззурри (прозвище итальянской сборной) на турнире, который проходит в США. Имея в своем активе четыре титула, они обладают достаточным авторитетом, чтобы оправдать свое включение», — сказал Замполли, который является посланником Трампа по вопросам «глобального партнерства», но не имеет официальной связи ни с Чемпионатом мира, ни с итальянским футболом.

Этот план, по-видимому, является попыткой наладить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони после того, как они поссорились из-за нападок американского лидера на Папу Леона XIV в связи с войной в Иране.

Министр спорта Андреа Абоди заявил итальянскому информационному агентству LaPresse: «Во-первых, это невозможно, во-вторых, это неуместно... Квалификация проходит на поле». Министр экономики Джанкарло Джорджетти пошел еще дальше, назвав эту идею «позорной».

Джанни де Бьязи, который тренировал команды высшего дивизиона Италии и Испании и привел Албанию к ее первому крупному турниру на Евро-2016, сказал Reuters, что это маловероятное предложение, поскольку любое теоретическое отсутствие Ирана логически будет восполнено командой, идущей за ними в их отборочной группе.

«Кроме того, я считаю, что Италии не нужна поддержка Трампа в таком вопросе. Думаю, мы справимся сами», — сказал он.

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила, сославшись на предыдущие комментарии Инфантино об участии Ирана.

«Иранская сборная приедет, это точно», — сказал он на прошлой неделе. «Иран должен приехать, если хочет представлять свой народ. Они действительно хотят играть, и они должны играть. Спорт должен быть вне политики».

Иран квалифицировался на четвертый подряд чемпионат мира 2025 года, но после начала войны обратился к ФИФА с просьбой перенести три групповых матча команды из США в Мексику — просьба была отклонена.

Четыре года назад Замполли, будучи послом в ООН, написал Инфантино, что «мир требует» дисквалифицировать Иран из-за плохой ситуации с правами человека в стране и заменить его Италией. Просьба была проигнорирована: Иран принял участие в турнире и выбыл на групповом этапе, проиграв Англии и США и обыграв Уэльс.

Чемпионат мира, который принимают США, Мексика и Канада, начнется 11 июня, а Иран должен начать свою кампанию матчем против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе четыре дня спустя.

 

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить (2)

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии
40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

Суббота будет дождливой

В субботу во многих регионах Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

