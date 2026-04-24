Выгоните Иран и замените его Италией: спецпосланник Трампа озвучил ФИФА идею к ЧМ-2026 по футболу

Специальный посланник США Дональда Трампа Паоло Замполли сообщил газете Financial Times, что он высказал эту идею президенту США и президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Я уроженец Италии, и для меня было бы мечтой увидеть Аззурри (прозвище итальянской сборной) на турнире, который проходит в США. Имея в своем активе четыре титула, они обладают достаточным авторитетом, чтобы оправдать свое включение», — сказал Замполли, который является посланником Трампа по вопросам «глобального партнерства», но не имеет официальной связи ни с Чемпионатом мира, ни с итальянским футболом.

Этот план, по-видимому, является попыткой наладить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони после того, как они поссорились из-за нападок американского лидера на Папу Леона XIV в связи с войной в Иране.

Министр спорта Андреа Абоди заявил итальянскому информационному агентству LaPresse: «Во-первых, это невозможно, во-вторых, это неуместно... Квалификация проходит на поле». Министр экономики Джанкарло Джорджетти пошел еще дальше, назвав эту идею «позорной».

Джанни де Бьязи, который тренировал команды высшего дивизиона Италии и Испании и привел Албанию к ее первому крупному турниру на Евро-2016, сказал Reuters, что это маловероятное предложение, поскольку любое теоретическое отсутствие Ирана логически будет восполнено командой, идущей за ними в их отборочной группе.

«Кроме того, я считаю, что Италии не нужна поддержка Трампа в таком вопросе. Думаю, мы справимся сами», — сказал он.

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила, сославшись на предыдущие комментарии Инфантино об участии Ирана.

«Иранская сборная приедет, это точно», — сказал он на прошлой неделе. «Иран должен приехать, если хочет представлять свой народ. Они действительно хотят играть, и они должны играть. Спорт должен быть вне политики».

Иран квалифицировался на четвертый подряд чемпионат мира 2025 года, но после начала войны обратился к ФИФА с просьбой перенести три групповых матча команды из США в Мексику — просьба была отклонена.

Четыре года назад Замполли, будучи послом в ООН, написал Инфантино, что «мир требует» дисквалифицировать Иран из-за плохой ситуации с правами человека в стране и заменить его Италией. Просьба была проигнорирована: Иран принял участие в турнире и выбыл на групповом этапе, проиграв Англии и США и обыграв Уэльс.

Чемпионат мира, который принимают США, Мексика и Канада, начнется 11 июня, а Иран должен начать свою кампанию матчем против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе четыре дня спустя.