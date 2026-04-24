Гигантские осьминоги жили в океанах 100 млн лет назад. И очень умные были!

© BBC 24 апреля, 2026 11:16

Всюду жизнь 0 комментариев

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Science, 100 млн лет назад в земных океанах могли жить гигантские осьминоги.

Некоторые из таких животных, обитавших на Земле в тот же период, что динозавры, вероятно, были грозными и сильными хищниками: у них были крепкие щупальца для захвата добычи и похожие на клюв челюсти, при помощи которых они могли раскусывать раковины и кости других обитателей моря.

Эксперты изучили хорошо сохранившиеся окаменелости челюстей таких осьминогов и установили, что их размер мог достигать 19 метров. Это означает, что они могли быть самыми крупными беспозвоночными из всех известных ученым.

Что челюсти могут сказать о мозге

В течение многих десятилетий палеонтологи считали, что самыми крупными морскими хищниками были позвоночные (то есть животные со скелетом), такие как рыбы и рептилии. Беспозвоночным, таким как осьминоги и кальмары, при этом отводилась вторичная роль.

Но исследователи из Университета Хоккайдо в Японии оспаривают такую картину.

Изучив окаменевшие челюсти гигантских осьминогов, они заключили, что эти животные вполне могли раскусить раковины и скелеты больших рыб и морских рептилий.

По данным их исследования, размер тела этих осьминогов составлял от 1,5 до 4,5 метров. С учетом длинных щупальцев это позволяет предположить, что их общая длина достигала от 7 до 19 метров. По сегодняшним стандартам, это огромный размер, даже если речь идет об особях на нижнем сегменте этого спектра.

Еще одна примечательная черта древних осьминогов — тот факт, что правая и левая сторона их окаменевших челюстей изношены неравномерно. Это свидетельствует о том, что животные, вероятно, предпочитали жевать какой-то одной стороной. Ученые считают, что такое пищевое поведение — признак хорошо развитого головного мозга.

Грозный хищник

Современные осьминоги известны своей смышленостью, умением решать различные задачи и сложной тактикой охоты.

Размах щупальцев крупнейшего современного вида осьминогов — Гигантского осьминога — может достигать более чем 5,5 метров.

Существуют видеокадры, на которых видно, как эти животные успешно противостоят акулам, достигающим более метра в длину.

«Своими присосками и щупальцами они могут крепко захватить это животное — и ему уже не убежать», — объясняет Кристиан Клюг — палеонтолог из Университета Цюриха, который ознакомился с исследованием японских ученых.

Однако остается множество вопросов. Эксперты могут только догадываться о том, какой была точная форма гигантских осьминогов, размер их плавников или скорость их передвижения.

Кроме того, ученым пока не удалось обнаружить окаменелости, по которым можно судить о содержании желудков этих животных — в этом случае можно было бы сделать более определенные выводы об их рационе.

Доктор Ник Лонгрич из Университета Бата подозревает, что они в основном охотились на аммонитов (вид моллюсков). Но — так же, как современные осьминоги — эти животные могли питаться всем, что попадается рядом, и при возможности нападать на других животных.

«Пока мы это выясним, пройдет еще немало времени, — считает он. — Сейчас это загадка».

Пока же окаменевшие останки гигантских осьминогов позволяют лишь предположить, каким мог быть этот гигант, который плавал по морским глубинам, будучи вооруженным мощными челюстями, сильными щупальцами — и мозгом, который позволял им конкурировать с другими хищниками.

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

