Российская разведка подключилась к тысячам роутеров TP-Link: в том числе в Латвии

Следствие установило, что в созданной ГРУ сети использовались тысячи роутеров TP-Link в США, Канаде и ряде европейских стран, включая Латвию. Во второй половине марта спецслужбы провели операцию под названием «Маскарад», в ходе которой сканировали сеть, выявляли заражённые устройства и обеспечивали их защиту. В Латвии операцию координировала Служба государственной безопасности совместно с Военной разведкой и Бюро по защите Сатверсме.

Специалисты Cert.lv выявили несколько заражённых роутеров и удалённо обезопасили их, лишив российские спецслужбы дальнейшего доступа.

Точное количество скомпрометированных устройств не раскрывается. Сообщается, что в основном это были роутеры в частных домах и небольших компаниях. Уязвимость позволяла получать доступ к персональным данным пользователей, паролям и переписке, однако основной целью злоумышленников, предположительно, было использование этих устройств для атак на другие объекты.