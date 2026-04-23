Российская разведка подключилась к тысячам роутеров TP-Link: в том числе в Латвии

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 21:36

Важно 0 комментариев

Федеральное бюро расследований в рамках международного расследования выявило серьёзную уязвимость в роутерах китайского бренда TP‑Link, которой воспользовалась российская военная разведка ГРУ. В расследовании участвовали и латвийские спецслужбы — несколько скомпрометированных устройств обнаружили и в Латвии, сообщает программа Panorāma телеканала LTV.

Следствие установило, что в созданной ГРУ сети использовались тысячи роутеров TP-Link в США, Канаде и ряде европейских стран, включая Латвию. Во второй половине марта спецслужбы провели операцию под названием «Маскарад», в ходе которой сканировали сеть, выявляли заражённые устройства и обеспечивали их защиту. В Латвии операцию координировала Служба государственной безопасности совместно с Военной разведкой и Бюро по защите Сатверсме.

Специалисты Cert.lv выявили несколько заражённых роутеров и удалённо обезопасили их, лишив российские спецслужбы дальнейшего доступа.

Точное количество скомпрометированных устройств не раскрывается. Сообщается, что в основном это были роутеры в частных домах и небольших компаниях. Уязвимость позволяла получать доступ к персональным данным пользователей, паролям и переписке, однако основной целью злоумышленников, предположительно, было использование этих устройств для атак на другие объекты.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Умер Алексей Пиманов

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшую семилетнюю Меланию Уселе. К счастью, ребенка очень быстро нашли.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшую семилетнюю Меланию Уселе. К счастью, ребенка очень быстро нашли.

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс в эфире программы «Preses Klubs» на телеканале TV24 резко раскритиковал государственный подход к реализации цифровых проектов, заявив, что происходящее можно сравнить с громкими скандалами прошлого.

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс в эфире программы «Preses Klubs» на телеканале TV24 резко раскритиковал государственный подход к реализации цифровых проектов, заявив, что происходящее можно сравнить с громкими скандалами прошлого.

5 июля 2026 года Юрмала станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки: на сцену Большого зала Дзинтари выйдет LOBODA, одна из самых ярких звезд эстрады!

5 июля 2026 года Юрмала станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки: на сцену Большого зала Дзинтари выйдет LOBODA, одна из самых ярких звезд эстрады!

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Умер Алексей Пиманов

Умер ведущий российского Первого канала Алексей Пиманов, у него «не выдержало сердце», сообщил телеканал 23 апреля. Пиманову было 64 года.

Умер ведущий российского Первого канала Алексей Пиманов, у него «не выдержало сердце», сообщил телеканал 23 апреля. Пиманову было 64 года.

В муниципалитете Саулкрасты определены места, где разрешено оставлять собак без поводка, в соответствии с поправками к обязательным муниципальным правилам содержания домашних (внутридомных) животных.

В муниципалитете Саулкрасты определены места, где разрешено оставлять собак без поводка, в соответствии с поправками к обязательным муниципальным правилам содержания домашних (внутридомных) животных.

