Вниманию водителей: новая зона ограничения скорости в Риге

Единая зона ограничения скорости будет установлена на нескольких улицах слева от железнодорожных путей станции Засулаукс по направлению к центру — на улицах Элвираc, Грегора, Тапешу, Дарба, Кулдигас, Агенскална, Кудрас, Валентина, Калнциема и Маргриетас. Ограничение скорости также будет введено на участках улиц Валентина и Кристапа от улицы Маргриетас до улицы Дрейлиню.

Это решение было выбрано с учетом специфики территории — узкой проезжей части, а также интенсивного пешеходного и велосипедного движения в жилом районе.

В муниципалитете подчеркивают, что снижение скорости движения значительно повышает безопасность дорожного движения, обеспечивая более безопасное взаимодействие всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и велосипедистов, а также способствуя созданию более спокойной и благоприятной для горожан городской среды.

Муниципалитет призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать новые правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Начиная с 2020 года, в районах Риги постепенно вводятся зоны с ограничением скорости, первая такая зона была установлена ​​в Агенскалнсе.

В различных районах Риги и дальше будут вводиться зоны с ограничением скорости.