Вниманию водителей: новая зона ограничения скорости в Риге

© LETA 24 апреля, 2026 12:12

Новости Латвии 0 комментариев

 Зона ограничения скорости, где максимальная скорость составляет 30 километров в час и которая действует на большей части Агенскалнса уже шесть лет, с 30 апреля будет введена и в соседнем районе Засулаукас.

Единая зона ограничения скорости будет установлена на нескольких улицах слева от железнодорожных путей станции Засулаукс по направлению к центру — на улицах Элвираc, Грегора, Тапешу, Дарба, Кулдигас, Агенскална, Кудрас, Валентина, Калнциема и Маргриетас. Ограничение скорости также будет введено на участках улиц Валентина и Кристапа от улицы Маргриетас до улицы Дрейлиню.

Это решение было выбрано с учетом специфики территории — узкой проезжей части, а также интенсивного пешеходного и велосипедного движения в жилом районе.

В муниципалитете подчеркивают, что снижение скорости движения значительно повышает безопасность дорожного движения, обеспечивая более безопасное взаимодействие всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и велосипедистов, а также способствуя созданию более спокойной и благоприятной для горожан городской среды.

Муниципалитет призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать новые правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Начиная с 2020 года, в районах Риги постепенно вводятся зоны с ограничением скорости, первая такая зона была установлена ​​в Агенскалнсе.

В различных районах Риги и дальше будут вводиться зоны с ограничением скорости.

Главные новости

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Важно

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить (2)

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
Важно

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
Важно

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Суббота будет дождливой

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу во многих регионах Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Загрузка

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

7 суперСекретов 14:19

7 суперСекретов 0 комментариев

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

Мир 0 комментариев

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

