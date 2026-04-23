По его словам, особое беспокойство вызывает ситуация, при которой ответственное министерство утратило доверие к Государственному региональному агентству развития — учреждению, которое должно было стать центром компетенций в сфере цифровых решений. В результате государству пришлось искать внешние решения и передавать управление системами другим организациям, таким как Latvijas Mobilais Telefons и Latvijas valsts meži.

Спринджукс считает, что речь идет не об отдельных неудачах, а о системном кризисе. По его мнению, проблемы возникли из-за быстрого вливания крупных средств, в том числе из европейских фондов, при недостаточной готовности рынка к освоению таких объемов финансирования.

Он отметил, что в подобных условиях возникает дефицит исполнителей и спрос начинает превышать предложение, что приводит к искажениям на рынке и риску недобросовестной практики. Несмотря на то, что средства ЕС помогли развитию страны, они одновременно создали и негативные последствия.

Вице-мэр подчеркнул, что в будущем необходимо тщательнее оценивать возможности отрасли и при необходимости рассматривать покупку готовых цифровых решений у других стран. По его мнению, это может быть дешевле и повысит конкуренцию, снизив риск непрозрачных договоренностей.

Спринджукс также напоминает, что ранее уже велись дискуссии о том, какое учреждение способно управлять цифровыми системами такого масштаба. Тогда был сделан вывод, что Центральная избирательная комиссия для этого слишком мала, и выбор пал на Государственное агентство регионального развития. Однако спустя несколько лет результат, по его мнению, неудовлетворителен.