«Это уже уровень громких скандалов»: вице-мэр Риги резко раскритиковал цифровые проекты государства (1)

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 21:21

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс в эфире программы «Preses Klubs» на телеканале TV24 резко раскритиковал государственный подход к реализации цифровых проектов, заявив, что происходящее можно сравнить с громкими скандалами прошлого.

По его словам, особое беспокойство вызывает ситуация, при которой ответственное министерство утратило доверие к Государственному региональному агентству развития — учреждению, которое должно было стать центром компетенций в сфере цифровых решений. В результате государству пришлось искать внешние решения и передавать управление системами другим организациям, таким как Latvijas Mobilais Telefons и Latvijas valsts meži.

Спринджукс считает, что речь идет не об отдельных неудачах, а о системном кризисе. По его мнению, проблемы возникли из-за быстрого вливания крупных средств, в том числе из европейских фондов, при недостаточной готовности рынка к освоению таких объемов финансирования.

Он отметил, что в подобных условиях возникает дефицит исполнителей и спрос начинает превышать предложение, что приводит к искажениям на рынке и риску недобросовестной практики. Несмотря на то, что средства ЕС помогли развитию страны, они одновременно создали и негативные последствия.

Вице-мэр подчеркнул, что в будущем необходимо тщательнее оценивать возможности отрасли и при необходимости рассматривать покупку готовых цифровых решений у других стран. По его мнению, это может быть дешевле и повысит конкуренцию, снизив риск непрозрачных договоренностей.

Спринджукс также напоминает, что ранее уже велись дискуссии о том, какое учреждение способно управлять цифровыми системами такого масштаба. Тогда был сделан вывод, что Центральная избирательная комиссия для этого слишком мала, и выбор пал на Государственное агентство регионального развития. Однако спустя несколько лет результат, по его мнению, неудовлетворителен.

Исчезла со двора: в Курземе нашлась пропавшая семилетняя девочка

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшую семилетнюю Меланию Уселе. К счастью, ребенка очень быстро нашли.

Российская разведка подключилась к тысячам роутеров TP-Link: в том числе в Латвии

Федеральное бюро расследований в рамках международного расследования выявило серьёзную уязвимость в роутерах китайского бренда TP‑Link, которой воспользовалась российская военная разведка ГРУ. В расследовании участвовали и латвийские спецслужбы — несколько скомпрометированных устройств обнаружили и в Латвии, сообщает программа Panorāma телеканала LTV.

В Юрмале выступит Светлана Лобода

5 июля 2026 года Юрмала станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки: на сцену Большого зала Дзинтари выйдет LOBODA, одна из самых ярких звезд эстрады!

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Умер Алексей Пиманов

Умер ведущий российского Первого канала Алексей Пиманов, у него «не выдержало сердце», сообщил телеканал 23 апреля. Пиманову было 64 года.

Под голубым флагом нельзя: в Саулкрасты тоже определились, на какие пляжи можно с собаками

В муниципалитете Саулкрасты определены места, где разрешено оставлять собак без поводка, в соответствии с поправками к обязательным муниципальным правилам содержания домашних (внутридомных) животных.

