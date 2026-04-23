Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Более 100 человек больше не имеют, куда поставить машины вечером у дома на улице Алаукстес, и от всего этого в восторге несколько урбанистических архитекторов, которые утром приезжают на велосипедах выпить кофе за столиком на открытом воздухе на перекрытой улице Варну... Жители не были проинформированы обо всем этом и сейчас, мягко говоря, в шоке.

Поскольку мы тесно связаны с велоспортом и сами ежедневно передвигаемся по городу на велосипеде, то мы очень хорошо знакомы и с потребностями велосипедистов в этом районе, и до этих изменений не наблюдалось никаких затруднений или ограничений. Единственное, о чем мы просили Рижскую думу, — отремонтировать тротуары в нашем районе: тогда мы получили ответ, что до 2028 года в бюджете на это не предусмотрено.

Голосуем за Ригу, которая заботится о своих жителях и их основных потребностях, а не навязывает нам за деньги налогоплательщиков визии, заимствованные из крупнейших европейских городов и абсолютно неподходящие для наших районов, с пешеходными улицами у большого парка, где и так не хватает зелени, цветочными ящиками посреди улицы и т. д.! Раньше не было никаких проблем ни у пешеходов, ни у велосипедистов, ни у детей. Вокруг парки, район зеленый, тротуары широкие, было удобно всем группам жителей, и мы, жители Гризинькальна, хотим жить, как привыкли, и не допустить, чтобы кто-то вместо нас решал судьбу нашего района!

Если ты хочешь, чтобы следующий «умиротворенный» район не стал твоим, — поддержи нас и проголосуй против неприемлемых изменений в Гризинкальнсе: https://manabalss.lv/i/4071

Голосовать могут все, кто зарегистрирован в Риге или имеет недвижимость в Риге".