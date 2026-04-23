Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 10:18

Важно 0 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Более 100 человек больше не имеют, куда поставить машины вечером у дома на улице Алаукстес, и от всего этого в восторге несколько урбанистических архитекторов, которые утром приезжают на велосипедах выпить кофе за столиком на открытом воздухе на перекрытой улице Варну... Жители не были проинформированы обо всем этом и сейчас, мягко говоря, в шоке.

Поскольку мы тесно связаны с велоспортом и сами ежедневно передвигаемся по городу на велосипеде, то мы очень хорошо знакомы и с потребностями велосипедистов в этом районе, и до этих изменений не наблюдалось никаких затруднений или ограничений. Единственное, о чем мы просили Рижскую думу, — отремонтировать тротуары в нашем районе: тогда мы получили ответ, что до 2028 года в бюджете на это не предусмотрено.

Голосуем за Ригу, которая заботится о своих жителях и их основных потребностях, а не навязывает нам за деньги налогоплательщиков визии, заимствованные из крупнейших европейских городов и абсолютно неподходящие для наших районов, с пешеходными улицами у большого парка, где и так не хватает зелени, цветочными ящиками посреди улицы и т. д.! Раньше не было никаких проблем ни у пешеходов, ни у велосипедистов, ни у детей. Вокруг парки, район зеленый, тротуары широкие, было удобно всем группам жителей, и мы, жители Гризинькальна, хотим жить, как привыкли, и не допустить, чтобы кто-то вместо нас решал судьбу нашего района!

Если ты хочешь, чтобы следующий «умиротворенный» район не стал твоим, — поддержи нас и проголосуй против неприемлемых изменений в Гризинкальнсе: https://manabalss.lv/i/4071

Голосовать могут все, кто зарегистрирован в Риге или имеет недвижимость в Риге".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Важно

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт (2)

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш
Важно

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено
Важно

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Читать
Загрузка

Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Читать

Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Животные 10:26

Животные 0 комментариев

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Читать

Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

Мир 10:16

Мир 0 комментариев

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Читать

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?»

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Читать

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Читать