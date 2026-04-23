ДТП в Зиепниеккалнсе: у пешеходного перехода сбит парень

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 11:20

Важно 0 комментариев

Вчера утром стало известно, что в рижском районе Зиепниеккалнс у кольца 19-го троллейбуса был сбит молодой человек. Жители района активно обсуждали это в Фейсбуке в группе Зиепниеккалнс. Район небольшой, нашлись и свидетели произошедшего. На другой день обсуждение продолжилось...

-Добрый день! Есть какие-то новости о пешеходе сбитом утром напротив кольца 19ого? Как он себя чувствует? Сказали это ребёнок?
Проезжала утром мимо на транспорте, и вот весь день переживаю

-Мальчику 18 лет. В данный момент находится в больнице. Переломы ног. В пятницу должны выписать домой. Больше повреждений вроде не обнаружено. Держу связь с его мамой

-Нет слов… эти транспорты ездят там каждые 5 минут

-Куда спешить ведь не последний транспорт

-Это молодой человек..18 лет.
Видела всю аварию. Вызывали скорую. Знаю точно..что ногами шевелил..был в сознании.
Очень надеюсь..что всё у него хорошо.
Тоже очень переживаю. Весь день в тревожном состоянии как он там. Если есть информация..напишите.

-Я проезжала мимо, он был накрыт частично, фольгой. Как раз скорая подъезжала, на ребенка не оч было похоже

ФОТО из Фейсбука

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

