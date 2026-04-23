ДТП в Зиепниеккалнсе: у пешеходного перехода сбит парень

-Добрый день! Есть какие-то новости о пешеходе сбитом утром напротив кольца 19ого? Как он себя чувствует? Сказали это ребёнок?

Проезжала утром мимо на транспорте, и вот весь день переживаю

-Мальчику 18 лет. В данный момент находится в больнице. Переломы ног. В пятницу должны выписать домой. Больше повреждений вроде не обнаружено. Держу связь с его мамой

-Нет слов… эти транспорты ездят там каждые 5 минут

-Куда спешить ведь не последний транспорт

-Это молодой человек..18 лет.

Видела всю аварию. Вызывали скорую. Знаю точно..что ногами шевелил..был в сознании.

Очень надеюсь..что всё у него хорошо.

Тоже очень переживаю. Весь день в тревожном состоянии как он там. Если есть информация..напишите.

-Я проезжала мимо, он был накрыт частично, фольгой. Как раз скорая подъезжала, на ребенка не оч было похоже

