«Просто выбрасываем тепло в воздух!» Аугулис нашел корень проблем в энергетике

Он пояснил, что тепло, возникающее как побочный продукт при производстве электроэнергии, логично было бы направлять на нужды населения, снижая затраты. Однако действующие нормы часто не позволяют этого, из-за чего убытки несут и государство, и жители. По его словам, речь может идти о миллионах евро — как в виде упущенных доходов, так и переплат за коммунальные услуги.

Аугулис подчеркнул, что проблема не новая и годами оставалась без решения из-за отсутствия политической воли и практического подхода. По его мнению, необходимо не только менять законы, но и в целом пересмотреть подход, сократив бюрократию и позволив принимать рациональные, экономически обоснованные решения.

Он также отметил управленческий аспект: Rīgas siltums — это предприятие с участием как государства, так и самоуправления, поэтому решение должно быть найдено в их совместной работе. Власти страны и Рижская дума, по его мнению, должны договориться и урегулировать ситуацию уже к следующему отопительному сезону.

Политик считает, что жители не должны платить больше из-за неэффективной системы, и призывает лучше использовать ресурсы — не только для отопления и горячей воды, но и, например, в промышленности.

При этом он раскритиковал и фискальный подход: более высокие цены увеличивают поступления НДС в бюджет, но это не должно быть оправданием неэффективности. Главная задача — снизить расходы для населения и прекратить расточительное использование энергии.