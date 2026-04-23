«Просто выбрасываем тепло в воздух!» Аугулис нашел корень проблем в энергетике

TV24 23 апреля, 2026 12:33

Важно 0 комментариев

В Латвии по-прежнему сохраняется абсурдная ситуация: часть произведённой тепловой энергии не используется, а просто «выбрасывается в воздух», в то время как жители платят высокие счета за отопление. В программе Ziņu top депутат Сейма Улдис Аугулис заявил, что корень проблемы — в чрезмерно сложном регулировании, мешающем эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Он пояснил, что тепло, возникающее как побочный продукт при производстве электроэнергии, логично было бы направлять на нужды населения, снижая затраты. Однако действующие нормы часто не позволяют этого, из-за чего убытки несут и государство, и жители. По его словам, речь может идти о миллионах евро — как в виде упущенных доходов, так и переплат за коммунальные услуги.

Аугулис подчеркнул, что проблема не новая и годами оставалась без решения из-за отсутствия политической воли и практического подхода. По его мнению, необходимо не только менять законы, но и в целом пересмотреть подход, сократив бюрократию и позволив принимать рациональные, экономически обоснованные решения.

Он также отметил управленческий аспект: Rīgas siltums — это предприятие с участием как государства, так и самоуправления, поэтому решение должно быть найдено в их совместной работе. Власти страны и Рижская дума, по его мнению, должны договориться и урегулировать ситуацию уже к следующему отопительному сезону.

Политик считает, что жители не должны платить больше из-за неэффективной системы, и призывает лучше использовать ресурсы — не только для отопления и горячей воды, но и, например, в промышленности.

При этом он раскритиковал и фискальный подход: более высокие цены увеличивают поступления НДС в бюджет, но это не должно быть оправданием неэффективности. Главная задача — снизить расходы для населения и прекратить расточительное использование энергии.

