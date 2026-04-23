Трещины в ядерной «могиле»: Тихому океану угрожают сотни тысяч тонн радиоактивного мусора!!

В Тихом океане есть место, которое долго считалось «закрытым вопросом». Огромный бетонный купол, под которым захоронены десятки тысяч тонн радиоактивных отходов. Сегодня он трескается.

Речь о так называемом куполе Рунит на Маршалловых островах. В 1958 году здесь провели ядерное испытание, оставив кратер, который позже заполнили более чем 120 тысячами тонн радиоактивного мусора и накрыли бетонной крышкой.

Проблема в том, что решение изначально было временным. Купол строили в конце 1970-х — и, как теперь видно, не рассчитывали на десятилетия вперёд.

Под ним — пористый коралл без защитной изоляции. Вода свободно проходит через основание, а с ростом уровня моря и штормами давление только усиливается.

Последние наблюдения показывают: на поверхности появились трещины, а в окружающей почве фиксируют следы радиоактивных веществ, включая плутоний-239 — один из самых долгоживущих и опасных элементов.

Ситуацию осложняет география. Остров находится всего примерно в двух метрах над уровнем моря. Прогнозы говорят, что к концу века вода может подняться почти на метр.

Рядом живут люди, которые используют лагуну для ловли рыбы. Любые изменения в состоянии этого объекта автоматически становятся не только научной, но и вполне бытовой проблемой.

Сам купол никогда не задумывался как «навсегда».

Но именно так его и оставили.