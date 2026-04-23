VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига» (1)

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 14:18

Важно 1 комментариев

Счёт за использование VIP-залов в аэропортах офисом премьер-министра Эвика Силиня в прошлом году превысил 6000 евро. При этом и в другие годы такие расходы не были редкостью, пишет "Неаткарига". 

Член партии "Латвия на первом месте" Марис Межалс опубликовал в соцсети X траты премьер-министра Силини на VIP-залы за 2023–2026 годы.

2023: Брюссель — 1951,13 €, Брюссель — 975,56 €, Рига — 400,00 €, Хельсинки — 707,00 €, Брюссель — 968,00 € 
2024: Мюнхен — 1509,99 €, Амстердам — 4184,18 €, Лондон — 221,64 €, Гётеборг — 902,33 €, Лондон — 102,22 €, Варшава — 480,91 €, Цюрих — 2073,54 €, Мюнхен — 990,00 €, Хельсинки — 198,00 €, Варшава — 734,29 €, Варшава — 605,20 €
2025: Копенгаген — 1474,85 €, Мюнхен — 1650,01 €, Париж — 3756,00 €, Варшава — 1199,49 €
2026: Париж — 3120,00 €, Копенгаген — 925,00 €, Амстердам — 2118,10 €, Мюнхен — 2909,99 €, Варшава — 1396,94 €

По этим данным получается, что только за 4 месяца 2026 года на VIP-залы в аэропортах было израсходовано более 10 000 евро, а за 3,5 года расходы составляют уже более 35 тысяч евро. 

«Итого — более 35 тысяч евро на VIP-залы. Ну что, народ — продолжайте работать, платить налоги и содержать Силиню и Единство! И, конечно, классический ответ Силини — всё это ради безопасности. Мол, общество просто не понимает, что такое безопасность. Серьёзно? Я, работая в Интерпол, лично конвоировал разыскиваемых преступников. Летал эконом-классом, сидел в последнем ряду у туалета. Без VIP и без бизнес-класса. И это были реальные риски, а не комфорт. Так что не рассказывайте “сказки” о безопасности. Народ, сколько мы ещё будем это терпеть?» — написал Межалс.

 

 

 

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
В пятницу потеплеет: прогноз погоды (1)

В пятницу в Латвии ожидается более облачная погода, станет на несколько градусов теплее, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами (1)

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим? (1)

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии (1)

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире (1)

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено (1)

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40% (1)

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

