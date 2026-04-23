Член партии "Латвия на первом месте" Марис Межалс опубликовал в соцсети X траты премьер-министра Силини на VIP-залы за 2023–2026 годы.

2023: Брюссель — 1951,13 €, Брюссель — 975,56 €, Рига — 400,00 €, Хельсинки — 707,00 €, Брюссель — 968,00 €

2024: Мюнхен — 1509,99 €, Амстердам — 4184,18 €, Лондон — 221,64 €, Гётеборг — 902,33 €, Лондон — 102,22 €, Варшава — 480,91 €, Цюрих — 2073,54 €, Мюнхен — 990,00 €, Хельсинки — 198,00 €, Варшава — 734,29 €, Варшава — 605,20 €

2025: Копенгаген — 1474,85 €, Мюнхен — 1650,01 €, Париж — 3756,00 €, Варшава — 1199,49 €

2026: Париж — 3120,00 €, Копенгаген — 925,00 €, Амстердам — 2118,10 €, Мюнхен — 2909,99 €, Варшава — 1396,94 €

По этим данным получается, что только за 4 месяца 2026 года на VIP-залы в аэропортах было израсходовано более 10 000 евро, а за 3,5 года расходы составляют уже более 35 тысяч евро.

«Итого — более 35 тысяч евро на VIP-залы. Ну что, народ — продолжайте работать, платить налоги и содержать Силиню и Единство! И, конечно, классический ответ Силини — всё это ради безопасности. Мол, общество просто не понимает, что такое безопасность. Серьёзно? Я, работая в Интерпол, лично конвоировал разыскиваемых преступников. Летал эконом-классом, сидел в последнем ряду у туалета. Без VIP и без бизнес-класса. И это были реальные риски, а не комфорт. Так что не рассказывайте “сказки” о безопасности. Народ, сколько мы ещё будем это терпеть?» — написал Межалс.