В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что в 7:30 утра поступил звонок с улицы Кляву в Риге, где, по предварительной информации, в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Пожарные пока не располагают более подробной информацией о том, что именно горит, какова площадь пожара и есть ли пострадавшие.

На место происшествия, в конце улицы Элизабетес, недалеко от железной дороги, прибыли несколько подразделений пожарной техники и служба скорой медицинской помощи.

Из-за работ по тушению пожара движение на участке улицы Элизабетес между улицами Сатеклес и Кляву затруднено.

