Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 15:27

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Всякие там перекрытия логистики в Мурманске и оккупация Калининграда — это уже потребовало бы большей политической воли, но перекрытие Балтики в случае нападения на страны Балтии должно было бы стать не подлежащим обсуждению первым ответным шагом, и если бы русские увидели, что это всерьез, я думаю, это послужило бы эффективным сдерживающим фактором. 40+% от общего экспорта нефти — это много».

В комментариях мнения разделились:  

Рихардс: У России есть альтернатива — отправлять нефть через Беломоро-Балтийский канал.

Улдис: Если не учитывать Черное море, то это практически весь объем нефти, который приносит России доход. Платежи за нефть из Китая больших денег не приносят. Китай умеет заключать правильные контракты с идиотами, в отличие от западных стран.

Лаурис: Не будет. Северная Европа и Европа в целом слишком трусливы и русофильны. Они скорее оставят Прибалтику на растерзание, чем будут конфронтировать с русскими.

Агрис: Если Турция, на которую также распространяется 5-я статья, при этом заблокирует и Босфор, это уже будет более 70% российской сырой нефти, перевозимой по морю.

Юрис: Украинцы так бы поступили. Нашему и скандинавскому политическому руководству вряд ли хватило бы духу на что-то большее, чем «не нужно эскалировать». Технически это могли бы осуществить датчане/норвежцы, но финнам пришлось бы нести всю тяжесть, поскольку они получили бы ответный удар.

 

 

Главные новости

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
Важно

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Важно

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
Важно

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке (1)

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект (1)

Наука 15:47

Наука 1 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Читать
Загрузка

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери (1)

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Читать

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления (1)

Важно 15:39

Важно 1 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Читать

Полиция просит опознать человека (ФОТО) (1)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 1 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Читать

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО (1)

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 1 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Читать

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия (1)

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 1 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать