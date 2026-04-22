Всякие там перекрытия логистики в Мурманске и оккупация Калининграда — это уже потребовало бы большей политической воли, но перекрытие Балтики в случае нападения на страны Балтии должно было бы стать не подлежащим обсуждению первым ответным шагом, и если бы русские увидели, что это всерьез, я думаю, это послужило бы эффективным сдерживающим фактором. 40+% от общего экспорта нефти — это много».

В комментариях мнения разделились:

Рихардс: У России есть альтернатива — отправлять нефть через Беломоро-Балтийский канал.

Улдис: Если не учитывать Черное море, то это практически весь объем нефти, который приносит России доход. Платежи за нефть из Китая больших денег не приносят. Китай умеет заключать правильные контракты с идиотами, в отличие от западных стран.

Лаурис: Не будет. Северная Европа и Европа в целом слишком трусливы и русофильны. Они скорее оставят Прибалтику на растерзание, чем будут конфронтировать с русскими.

Агрис: Если Турция, на которую также распространяется 5-я статья, при этом заблокирует и Босфор, это уже будет более 70% российской сырой нефти, перевозимой по морю.

Юрис: Украинцы так бы поступили. Нашему и скандинавскому политическому руководству вряд ли хватило бы духу на что-то большее, чем «не нужно эскалировать». Технически это могли бы осуществить датчане/норвежцы, но финнам пришлось бы нести всю тяжесть, поскольку они получили бы ответный удар.