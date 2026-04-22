Годманис предупредил о дороге в ад. Если пенсий начнут платить в долг

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 07:50

Расходы Латвии на оборону в размере 5% ВВП могут надолго придавить социальную сферу. Об этом в программе «Naudas cena» на TV24 заявил председатель общества «Латвийский дорожный строитель», бывший министр благосостояния и бывший мэр Риги Андрис Бёрзиньш.

По его словам, в нынешней ситуации стране придётся считаться с тем, что весь социальный блок окажется под сильным давлением. Речь, как он подчеркнул, идёт прежде всего о здравоохранении и образовании.

Бёрзиньш допустил, что у правительства может не оказаться действенных инструментов для смягчения этого удара. Фактически, по его оценке, остаётся только заимствование, но этот путь сам по себе опасен, а фискальную дисциплину всё равно придётся сохранять.

Бывший премьер Ивар Годманис, в свою очередь, напомнил, что сейчас правительству, к счастью, ещё не нужно занимать деньги на выплату пенсий. По его словам, социальный бюджет пока остаётся в плюсе, хотя этот запас невелик.

«Если ты начинаешь платить пенсии из займа, это дорога в ад», - заявил Годманис.

Он также напомнил о 1998 годе, когда был министром финансов в правительстве Вилиса Криштопанса. Тогда государство уже оказывалось в ситуации, когда приходилось занимать, но, по его словам, так делать нельзя.

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

