Годманис предупредил о дороге в ад. Если пенсий начнут платить в долг

Расходы Латвии на оборону в размере 5% ВВП могут надолго придавить социальную сферу. Об этом в программе «Naudas cena» на TV24 заявил председатель общества «Латвийский дорожный строитель», бывший министр благосостояния и бывший мэр Риги Андрис Бёрзиньш.

По его словам, в нынешней ситуации стране придётся считаться с тем, что весь социальный блок окажется под сильным давлением. Речь, как он подчеркнул, идёт прежде всего о здравоохранении и образовании.

Бёрзиньш допустил, что у правительства может не оказаться действенных инструментов для смягчения этого удара. Фактически, по его оценке, остаётся только заимствование, но этот путь сам по себе опасен, а фискальную дисциплину всё равно придётся сохранять.

Бывший премьер Ивар Годманис, в свою очередь, напомнил, что сейчас правительству, к счастью, ещё не нужно занимать деньги на выплату пенсий. По его словам, социальный бюджет пока остаётся в плюсе, хотя этот запас невелик.

«Если ты начинаешь платить пенсии из займа, это дорога в ад», - заявил Годманис.

Он также напомнил о 1998 годе, когда был министром финансов в правительстве Вилиса Криштопанса. Тогда государство уже оказывалось в ситуации, когда приходилось занимать, но, по его словам, так делать нельзя.