По его словам, решение не в сокращении флота или срочной продаже, но ситуация критическая из-за долгов: «Главная проблема — облигации на 380 млн. 53 млн в год “убьют” любую авиакомпанию. Иначе ей пришлось бы перевозить кокаин, а не пассажиров — тогда, может, и выжила бы».

Кулбергс считает приоритетом реструктуризацию этих обязательств: кредиторам, по его мнению, нужно прямо сказать: «Извините, часть долгов придётся списать». Он отметил, что государство уже неоднократно списывало долги, но основная нагрузка лежит на внешних обязательствах.

Если этот вопрос не решить, ни одна бизнес-модель не выдержит такой нагрузки. По словам депутата, сейчас ситуация выглядит парадоксально — «каждый литовец рад летать за счёт наших налогоплательщиков».

Он также добавил, что глава компании Мартинс Гаусс управлял авиакомпанией как стартапом, рассчитывая на успешную продажу при благоприятных условиях. Однако реальность иная: закрытие восточного направления, война, пандемия COVID-19 и проблемы с двигателями разрушили расчёты. «Это настоящий план барона Мюнхгаузена — самолёты должны быть загружены на максимум, но условия этому не способствуют. В итоге бизнес-план нужно полностью пересматривать».