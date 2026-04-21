«Дальше Лиго не протянет»: Кулбергс рассказал, что «убьет» airBaltic (2)

TV24 21 апреля, 2026

В программе Ziņu TOP на канале TV24 депутат Сейма Андрис Кулбергс, оценивая перспективы airBaltic и возможную необходимость новой господдержки до или после выборов, выразил скепсис: «Я убеждён — если заглянуть в “хрустальный шар” с аналитической точки зрения — дальше Лиго компания не протянет, если только не произойдёт чудо».

По его словам, решение не в сокращении флота или срочной продаже, но ситуация критическая из-за долгов: «Главная проблема — облигации на 380 млн. 53 млн в год “убьют” любую авиакомпанию. Иначе ей пришлось бы перевозить кокаин, а не пассажиров — тогда, может, и выжила бы».

Кулбергс считает приоритетом реструктуризацию этих обязательств: кредиторам, по его мнению, нужно прямо сказать: «Извините, часть долгов придётся списать». Он отметил, что государство уже неоднократно списывало долги, но основная нагрузка лежит на внешних обязательствах.

Если этот вопрос не решить, ни одна бизнес-модель не выдержит такой нагрузки. По словам депутата, сейчас ситуация выглядит парадоксально — «каждый литовец рад летать за счёт наших налогоплательщиков».

Он также добавил, что глава компании Мартинс Гаусс управлял авиакомпанией как стартапом, рассчитывая на успешную продажу при благоприятных условиях. Однако реальность иная: закрытие восточного направления, война, пандемия COVID-19 и проблемы с двигателями разрушили расчёты. «Это настоящий план барона Мюнхгаузена — самолёты должны быть загружены на максимум, но условия этому не способствуют. В итоге бизнес-план нужно полностью пересматривать».

Комментарии (2)
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (5)

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает
«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает (1)

Трагедия в Старой Риге: из окна шестого этажа выпала женщина (2)

Во вторник днем, 21 апреля, Государственная полиция получила вызов в Старую Ригу, где из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов выпала женщина.

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (2)

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Без пробок не обойтись: Рига готовится к масштабному открытию мотосезона (2)

Рига готовится к масштабному открытию мотосезона 25 апреля: ожидаются тысячи байкеров, концерт и временные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты, так как в центре будут изменения.

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО) (2)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Дети были уверены, что помогают: подробности о фальшивом «фонде благих дел» (2)

Государственная полиция Латвии завершила расследование дела о тщательно организованной мошеннической схеме — фиктивном благотворительном фонде, в который были вовлечены десятки подростков для сбора пожертвований у торговых центров.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе (2)

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (2)

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

