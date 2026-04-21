«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

"Напряжённый день в кафе: люди стоят в очереди за нашими вкусностями. И вдруг заходит какой-то мужчина с неприятным запахом и садится за столик напротив нашей клиентки. Я одна, понимаю, что заказы ждут, но ситуацию нужно решать. Пытаюсь поговорить с ним, прошу покинуть помещение, а он что-то ищет в сумке и говорит: «Ну подожди». Впервые нажала тревожную кнопку, чтобы его вывели. Охрана приехала через 30 минут — когда кафе уже было полностью пустым! Спасибо…" - c досадой пишет представитель кафе Chimney в социальной сети Threads.

В комментариях другие пользователи делятся своим опытом использования кнопки вызова охраны.

kristine.zii: У нас недавно был похожий случай. Именно поэтому не вызывали охрану — уже был опыт, что приезжают через 15 минут, когда всё уже закончилось. Он начал приставать к клиентам, но мы предупредили, что вызовем охрану, и он сам ушёл, тем более подъехало такси.

nastjonaa_: Не вижу смысла в тревожной кнопке, если охрана приезжает только через полчаса… Работаю в аптеке. Была смена, пришёл неадекватный человек — начал угрожать, чуть не поднял на меня руку и ушёл. Я не нажала кнопку, но была готова. Потом коллеги сказали, что охрана приехала бы только через 20 минут, когда уже не нужно. Ещё страшнее, когда такие приходят вечером…

В то же время пользователь elysium_digitalis отмечает, что уважаемые предприниматели точно не захотели платить за охрану по тарифу, который гарантировал бы её прибытие в течение 5 минут. Ведь в таком случае плата будет в разы больше.