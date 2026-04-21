«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 17:21

Важно

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

"Напряжённый день в кафе: люди стоят в очереди за нашими вкусностями. И вдруг заходит какой-то мужчина с неприятным запахом и садится за столик напротив нашей клиентки. Я одна, понимаю, что заказы ждут, но ситуацию нужно решать. Пытаюсь поговорить с ним, прошу покинуть помещение, а он что-то ищет в сумке и говорит: «Ну подожди». Впервые нажала тревожную кнопку, чтобы его вывели. Охрана приехала через 30 минут — когда кафе уже было полностью пустым! Спасибо…" - c досадой пишет представитель кафе Chimney в социальной сети Threads.

Смотреть в Threads

 

В комментариях другие пользователи делятся своим опытом использования кнопки вызова охраны.

kristine.zii: У нас недавно был похожий случай. Именно поэтому не вызывали охрану — уже был опыт, что приезжают через 15 минут, когда всё уже закончилось. Он начал приставать к клиентам, но мы предупредили, что вызовем охрану, и он сам ушёл, тем более подъехало такси.

nastjonaa_: Не вижу смысла в тревожной кнопке, если охрана приезжает только через полчаса… Работаю в аптеке. Была смена, пришёл неадекватный человек — начал угрожать, чуть не поднял на меня руку и ушёл. Я не нажала кнопку, но была готова. Потом коллеги сказали, что охрана приехала бы только через 20 минут, когда уже не нужно. Ещё страшнее, когда такие приходят вечером…

В то же время пользователь elysium_digitalis отмечает, что уважаемые предприниматели точно не захотели платить за охрану по тарифу, который гарантировал бы её прибытие в течение 5 минут. Ведь в таком случае плата будет в разы больше.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

