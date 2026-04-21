Госконтроль пришел к выводу, что у столицы есть потенциал для снижения тарифов на отопление, но это возможно только в том случае, если будут наконец решены проблемы, о которых известно уже много лет, - упорядочено регулирование рынка, усовершенствована методика тарифов, обеспечена эффективная конкуренция на рынке отопления.

В ситуации, когда полезное тепло от ТЭЦ "Latvenergo" выбрасывается в атмосферу, закупается тепло, произведенное в котельных на биотопливе, что не способствует эффективному использованию энергоресурсов, отмечают контролеры.

По этой причине в отопительный сезон 2024-2025 годов рижане переплатили за тепловую энергию почти 8 миллионов евро, а "Latvenergo" недополучило более 6 миллионов евро, говорится в заключении. Кроме того, нехватка сотрудничества между сторонами и различные толкования законодательства ограничили возможности "Latvenergo" предлагать Риге больше дешевого тепла.

В то же время без участия независимых котельных, работающих на биотопливе, жители Риги заплатили бы за тепло в отопительный сезон 2024-2025 годов дополнительно 25,2 миллиона евро, заключили контролеры.

По мнению Госконтроля, механизм закупки тепла, созданный АО "Rīgas siltums", не всегда обеспечивает самое дешевое тепло в Риге.

Любые гарантии минимальных или фиксированных объемов, будь то в монопольной части или через долгосрочные договоры в той части рынка, где работают и независимые производители, значительно снижают гибкость рынка и создают ситуации, когда часть тепла, произведенного на когенерации, выбрасывается в атмосферу.

По мнению Госконтроля, чтобы уменьшить количество нерационально расходуемых энергоресурсов, а также повысить общую гибкость системы центрального теплоснабжения, "Rīgas siltums" должно мотивировать участников рынка увеличивать мощности по хранению тепла.

С 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года "Latvenergo" выбросило в атмосферу 532 052 мегаватт-часа (МВт-ч) тепла, произведенного на ТЭЦ, как из-за особенностей механизма закупок, так и из-за ситуаций, когда количество произведенного тепла значительно превышало потребность системы.

Из этого количества 270 334 МВтч, или 51%, было выброшено в атмосферу в то время, когда его можно было передать в Рижскую систему теплоснабжения.

Госконтроль дал ряд рекомендаций, которые позволят усовершенствовать механизм закупки тепла "Rīgas siltums" и методику установления тарифов на тепловую энергию от когенерации.

Председатель правления "Rīgas siltums" Калвис Калниньш в комментарии, распространенном после обнародования результатов аудита, заявил, что рынок тепла в Риге "новый и не имеет аналогов в Европе". Рынок с 2024 года совершенствуется и будет совершенствоваться.

Калниньш считает, что для достижения улучшений необходимо двигаться в двух направлениях - найти решение для привлечения более дешевого тепла ТЭЦ к теплоснабжению Риги и в более долгосрочной перспективе продолжить работу по снижению доли природного газа, развивая новые мощности по использованию возобновляемых источников, утилизации отходов и остаточного тепла.

"Основная причина высоких цен на тепло - высокие цены на природный газ и стоимость квот на выбросы CO2, которые включены в тариф с 2020 года", - говорит Калниньш.