Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Госконтроль: жители Риги переплатили миллионы за отопление (1)

© LETA 21 апреля, 2026 16:24

Выбор редакции 1 комментариев

Из-за проблем, о которых известно годами, в позапрошлом году рижане переплатили миллионы евро за тепловую энергию, свидетельствует ревизия Государственного контроля.

Госконтроль пришел к выводу, что у столицы есть потенциал для снижения тарифов на отопление, но это возможно только в том случае, если будут наконец решены проблемы, о которых известно уже много лет, - упорядочено регулирование рынка, усовершенствована методика тарифов, обеспечена эффективная конкуренция на рынке отопления.

В ситуации, когда полезное тепло от ТЭЦ "Latvenergo" выбрасывается в атмосферу, закупается тепло, произведенное в котельных на биотопливе, что не способствует эффективному использованию энергоресурсов, отмечают контролеры.

По этой причине в отопительный сезон 2024-2025 годов рижане переплатили за тепловую энергию почти 8 миллионов евро, а "Latvenergo" недополучило более 6 миллионов евро, говорится в заключении. Кроме того, нехватка сотрудничества между сторонами и различные толкования законодательства ограничили возможности "Latvenergo" предлагать Риге больше дешевого тепла.

В то же время без участия независимых котельных, работающих на биотопливе, жители Риги заплатили бы за тепло в отопительный сезон 2024-2025 годов дополнительно 25,2 миллиона евро, заключили контролеры.

По мнению Госконтроля, механизм закупки тепла, созданный АО "Rīgas siltums", не всегда обеспечивает самое дешевое тепло в Риге.

Любые гарантии минимальных или фиксированных объемов, будь то в монопольной части или через долгосрочные договоры в той части рынка, где работают и независимые производители, значительно снижают гибкость рынка и создают ситуации, когда часть тепла, произведенного на когенерации, выбрасывается в атмосферу.

По мнению Госконтроля, чтобы уменьшить количество нерационально расходуемых энергоресурсов, а также повысить общую гибкость системы центрального теплоснабжения, "Rīgas siltums" должно мотивировать участников рынка увеличивать мощности по хранению тепла.

С 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года "Latvenergo" выбросило в атмосферу 532 052 мегаватт-часа (МВт-ч) тепла, произведенного на ТЭЦ, как из-за особенностей механизма закупок, так и из-за ситуаций, когда количество произведенного тепла значительно превышало потребность системы.

Из этого количества 270 334 МВтч, или 51%, было выброшено в атмосферу в то время, когда его можно было передать в Рижскую систему теплоснабжения.

Госконтроль дал ряд рекомендаций, которые позволят усовершенствовать механизм закупки тепла "Rīgas siltums" и методику установления тарифов на тепловую энергию от когенерации.

Председатель правления "Rīgas siltums" Калвис Калниньш в комментарии, распространенном после обнародования результатов аудита, заявил, что рынок тепла в Риге "новый и не имеет аналогов в Европе". Рынок с 2024 года совершенствуется и будет совершенствоваться.

Калниньш считает, что для достижения улучшений необходимо двигаться в двух направлениях - найти решение для привлечения более дешевого тепла ТЭЦ к теплоснабжению Риги и в более долгосрочной перспективе продолжить работу по снижению доли природного газа, развивая новые мощности по использованию возобновляемых источников, утилизации отходов и остаточного тепла.

"Основная причина высоких цен на тепло - высокие цены на природный газ и стоимость квот на выбросы CO2, которые включены в тариф с 2020 года", - говорит Калниньш.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (2)

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Важно

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер (1)

Важно 17:59

Важно 1 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать
Загрузка

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (1)

Важно 17:46

Важно 1 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня (1)

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 1 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги (1)

Важно 17:40

Важно 1 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине (1)

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО) (1)

Важно 17:26

Важно 1 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе (1)

Важно 17:21

Важно 1 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать