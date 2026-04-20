Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

Vienotības+Progresīvo+ZZS valdība ir salaidusi dēlī visu, ko vien varēja. Man ir žēl mūsu valsti — Jānis Dombrava (@janisdombrava) April 15, 2026

"Правительство "Единства" + Прогрессивных + СЗК свело на нет все, что только можно. Мне жаль нашу страну".

Но в комментариях Домбраве напомнили, что его партия много лет была у власти, но тоже не особо преуспела:

"Нацобъединение было в правительстве как минимум 12 лет до этого правительства. Со слабой памятью не надо идти в Сейм, но это, видимо, заразно там", - написал один из комментаторов.

"Вам точно не жаль... посмотрите, какими были ваши решения и министры раньше! Герхардс, Расначс, Мурниеце, Брока... Зарядные станции...", - писали люди.

А также напомнили, что Нацблок не особо протестовал против действий коалиции:

"Да, с вашего молчаливого согласия. Хорошо, я проголосую за вас, потому что у меня нет другого выбора, но это не значит, что я в восторге от того, как вы отмалчивались", - написала в комментариях Иева Розентале.

"Ну, угадай, с кем вы сформируете новое правительство?", - пошутили в комментариях.