Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 20. Апреля
Доступность

Латвия покажет пример странам НАТО, одной из первых повысив расходы на оборону: Браже

© LETA 20 апреля, 2026 15:03

Новости Латвии 0 комментариев

Союзники по НАТО должны продемонстрировать значительный прогресс в увеличении расходов на оборону на саммите в Анкаре в этом году, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая посетила Турцию с рабочим визитом с 17 по 19 апреля и приняла участие в Антальском дипломатическом форуме.

Как сообщил агентству LETA советник министра Том Садовскис, министр выступила перед участниками панельной дискуссии «Укрепление европейской безопасности: единство и стратегические преобразования в рамках подготовки к саммиту НАТО в Анкаре». Браже также встретилась с несколькими международными партнерами — министрами иностранных дел Украины, Турции и Иордании, министром по делам Европы и иностранных дел Албании, специальным посланником ООН по вопросам насилия в отношении детей и другими официальными лицами.

Участники форума обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре 7 и 8 июля, а также текущие евроатлантические проблемы и вызовы в области безопасности.

Браже подчеркнула, что полномасштабное вторжение России в Украину коренным образом изменило восприятие угроз в Европе, обратив внимание на необходимость увеличения расходов на оборону. Она отметила, что Латвия уже выделяет 4,91% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в этом году и не менее 5% в следующем году и в последующие годы.

«Мы ожидаем, что другие страны последуют нашему примеру и достигнут 5% ВВП задолго до 2035 года», — заявила министр иностранных дел Латвии.

В ходе обсуждения также была подчеркнута роль Турции в укреплении безопасности евроатлантического региона и Черноморского региона. Министр подчеркнула необходимость продолжения неизменной поддержки Украины, что имеет решающее значение для безопасности всей Европы. В прошлом году Латвия предоставила Украине военную помощь в размере 0,3% ВВП.

В панельной дискуссии, модератором которой выступил Томас Гремингер, исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска, заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гимрикчи и министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

На двусторонней встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Браже подчеркнула, что Турция является важным партнером НАТО. Она приветствовала вклад Турции в укрепление безопасности в Балтийском регионе, включая участие Турции в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Министры обсудили необходимость продолжения тесной координации внутри НАТО для укрепления потенциала сдерживания и обороны Альянса.

В экономической сфере министры договорились работать над укреплением сотрудничества между оборонными отраслями двух стран. Официальные лица также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Латвия подтвердила свою признательность за активное участие Турции в дипломатических усилиях по достижению мира между Соединенными Штатами и Ираном.

В ходе первой встречи с новым министром иностранных дел и по делам Европы Албании Феритом Ходжей министр иностранных дел Латвии подчеркнула вклад Албании в укрепление безопасности в Балтийском регионе. Албанская сторона, в свою очередь, выразила благодарность Латвии за поддержку региона Западных Балкан и прогресс Албании на пути к интеграции в Европейский союз. Стороны также обсудили возможности углубления двусторонних отношений и сотрудничества в рамках НАТО.

На двусторонней встрече с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади Браже обсудила текущую ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе разговора была подчеркнута поддержка международных усилий по обеспечению доступности Ормузского пролива и свободы судоходства. Министр иностранных дел Латвии поблагодарила Иорданию за поддержку резолюции ООН о достижении прочного мира в Украине, подчеркнув важность международного единства в смягчении последствий российской агрессии.

В ходе встречи со Специальным докладчиком ООН по вопросам насилия в отношении детей Наджат Маал Мджид было подчеркнуто, что похищение и депортация Россией 20 000 украинских детей является одним из самых серьезных военных преступлений, совершенных агрессором. Официальные лица обсудили дальнейшие практические шаги по идентификации детей, их безопасному и скорейшему возвращению в Украину, а также возможности психологической реабилитации.

В ходе визита Браже встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, специальным представителем ЕС по правам человека Кайсом Олонгреном, а также с другими официальными лицами.

Дипломатический форум в Анталии организуется Министерством иностранных дел Турции с 2021 года. Его главная цель — обсуждение глобальных вызовов, обмен опытом, содействие диалогу между странами и поиск общих решений. Главной темой Дипломатического форума в Анталии в этом году стала «Преодоление неопределенности, формирование будущего».
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Важно

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски
Важно

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
Важно

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Загрузка

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

