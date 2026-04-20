Латвия покажет пример странам НАТО, одной из первых повысив расходы на оборону: Браже

Как сообщил агентству LETA советник министра Том Садовскис, министр выступила перед участниками панельной дискуссии «Укрепление европейской безопасности: единство и стратегические преобразования в рамках подготовки к саммиту НАТО в Анкаре». Браже также встретилась с несколькими международными партнерами — министрами иностранных дел Украины, Турции и Иордании, министром по делам Европы и иностранных дел Албании, специальным посланником ООН по вопросам насилия в отношении детей и другими официальными лицами.

Участники форума обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре 7 и 8 июля, а также текущие евроатлантические проблемы и вызовы в области безопасности.

Браже подчеркнула, что полномасштабное вторжение России в Украину коренным образом изменило восприятие угроз в Европе, обратив внимание на необходимость увеличения расходов на оборону. Она отметила, что Латвия уже выделяет 4,91% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в этом году и не менее 5% в следующем году и в последующие годы.

«Мы ожидаем, что другие страны последуют нашему примеру и достигнут 5% ВВП задолго до 2035 года», — заявила министр иностранных дел Латвии.

В ходе обсуждения также была подчеркнута роль Турции в укреплении безопасности евроатлантического региона и Черноморского региона. Министр подчеркнула необходимость продолжения неизменной поддержки Украины, что имеет решающее значение для безопасности всей Европы. В прошлом году Латвия предоставила Украине военную помощь в размере 0,3% ВВП.

В панельной дискуссии, модератором которой выступил Томас Гремингер, исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска, заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гимрикчи и министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

На двусторонней встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Браже подчеркнула, что Турция является важным партнером НАТО. Она приветствовала вклад Турции в укрепление безопасности в Балтийском регионе, включая участие Турции в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Министры обсудили необходимость продолжения тесной координации внутри НАТО для укрепления потенциала сдерживания и обороны Альянса.

В экономической сфере министры договорились работать над укреплением сотрудничества между оборонными отраслями двух стран. Официальные лица также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Латвия подтвердила свою признательность за активное участие Турции в дипломатических усилиях по достижению мира между Соединенными Штатами и Ираном.

В ходе первой встречи с новым министром иностранных дел и по делам Европы Албании Феритом Ходжей министр иностранных дел Латвии подчеркнула вклад Албании в укрепление безопасности в Балтийском регионе. Албанская сторона, в свою очередь, выразила благодарность Латвии за поддержку региона Западных Балкан и прогресс Албании на пути к интеграции в Европейский союз. Стороны также обсудили возможности углубления двусторонних отношений и сотрудничества в рамках НАТО.

На двусторонней встрече с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади Браже обсудила текущую ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе разговора была подчеркнута поддержка международных усилий по обеспечению доступности Ормузского пролива и свободы судоходства. Министр иностранных дел Латвии поблагодарила Иорданию за поддержку резолюции ООН о достижении прочного мира в Украине, подчеркнув важность международного единства в смягчении последствий российской агрессии.

В ходе встречи со Специальным докладчиком ООН по вопросам насилия в отношении детей Наджат Маал Мджид было подчеркнуто, что похищение и депортация Россией 20 000 украинских детей является одним из самых серьезных военных преступлений, совершенных агрессором. Официальные лица обсудили дальнейшие практические шаги по идентификации детей, их безопасному и скорейшему возвращению в Украину, а также возможности психологической реабилитации.

В ходе визита Браже встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, специальным представителем ЕС по правам человека Кайсом Олонгреном, а также с другими официальными лицами.

Дипломатический форум в Анталии организуется Министерством иностранных дел Турции с 2021 года. Его главная цель — обсуждение глобальных вызовов, обмен опытом, содействие диалогу между странами и поиск общих решений. Главной темой Дипломатического форума в Анталии в этом году стала «Преодоление неопределенности, формирование будущего».

