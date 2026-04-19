Депутат Стендзениекс: «Если тюрьма — история успеха, вам там и сидеть!» (ВИДЕО) (7)

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 16:56

Важно 7 комментариев

Специалист по рекламе и депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс возмутился до глубины души, увидев видеосюжет, в котором парламентский секретарь Минюста и депутат Рижской думы Лаума Паэглькална называет новую Лиепайскую тюрьму "историей успеха Латвии".

 

"Есть видео, которые можно не записывать, и есть видео, которые нельзя не записать. Особенно уж точно не о тюрьме как об истории успеха Латвии, "единороге", латвийском "Гугле" и Space-X одновременно. Это ещё не было бы бедой, что они так тупы. Беда в том, что они правят страной, непрерывно, без помех, 17 лет", - комментирует Стендзениекс своё видео, в котором он то же самое излагает более расширенно.

Стендзениекс цитирует Бисмарка, говорившего, что народ, который не строит школ, будет строить тюрьмы, и заявляет, что строительство новой тюрьмы - это прямое последствие разрушения системы образования и социальной системы.

"Если по-вашему тюрьма - это история успеха, то вы и будете в ней сидеть!" - завершает он свою гневную речь.

За этот твит его уже успели записать в ряды предателей, например, колумнист "Неаткариги" Бен Латковскис: "Гораздо больше та беда, что вроде бы неглупый человек перешёл на сторону изменников. Мне лично очень жаль, что Стендзениекс встал против Латвии, против латышского народа и служит врагам латышей". Тот в ответ назвал Латковскиса невменяемым.

В комментариях под постом Стендзениекса пишут:

- Ну, на этот раз ты чушь несёшь, современные тюрьмы в Латвии нужны... Удача, что вообще удалось построить. Ведь начало было не двадцать лет назад...

- Спасибо за цитату - это 100% правда. Уровень "Нового единства" резко падает - эффект Даннинга-Крюгера в полной силе.

- Насчёт критериев ясно. Она недавно была в Нью-Йорке, на женской конференции. Оттуда исходит эта прогрессивная идея. Лучший подарок мужчинам - это красивая тюрьма. Но зачем было строить в городе, где рождается ветер? Надо было в городе, где рождаются картели. А, она же сама ведь из Юрмалы.

- Мы можем быть великой тюремной державой (ведь дроны изготавливать мы не умеем) и экспортировать места заключения как услугу.

- Реальных дел нет, поэтому и у проекта снимается, как при запуске космической программы, у первого законченного проекта, потому что остальные провалились: Rail Baltica, airBaltic.

- Смех сквозь слёзы. Суки, б..., больницу с такой помпой откройте, у*баны.

- 17 лет назад был 2009 год, когда государство было уже в самом глубоком экономическом кризисе за годы независимости, который выгнал из страны сотни тысяч жителей. Нет, все 35 лет у власти находятся рафинированные садисты и вредители. Ни одно правительство не было сколько-нибудь адекватным.

 

Комментарии (7)

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики
Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Дожили: продавщица на АЗС не знает, что такое карта автодорог; а нужно ли это?

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Дожили: продавщица на АЗС не знает, что такое карта автодорог; а нужно ли это? (7)

Мы часто не замечаем, насколько интернет изменил нашу жизнь с годами. Люди настолько привыкли пользоваться Google Maps и навигаторами в телефоне, что обычные бумажные карты скоро станут чуть ли не экзотикой. Но случись действительно чрезвычайная ситуация, и окажется, что многие не то что не умеют ими пользоваться, но и не знают, что это.

МИД Латвии: ни Словакия, ни другое государство не просили у нас разрешения на пролёт (7)

Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством» (7)

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики (7)

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию (7)

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении (7)

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

