"Есть видео, которые можно не записывать, и есть видео, которые нельзя не записать. Особенно уж точно не о тюрьме как об истории успеха Латвии, "единороге", латвийском "Гугле" и Space-X одновременно. Это ещё не было бы бедой, что они так тупы. Беда в том, что они правят страной, непрерывно, без помех, 17 лет", - комментирует Стендзениекс своё видео, в котором он то же самое излагает более расширенно.

Стендзениекс цитирует Бисмарка, говорившего, что народ, который не строит школ, будет строить тюрьмы, и заявляет, что строительство новой тюрьмы - это прямое последствие разрушения системы образования и социальной системы.

"Если по-вашему тюрьма - это история успеха, то вы и будете в ней сидеть!" - завершает он свою гневную речь.

За этот твит его уже успели записать в ряды предателей, например, колумнист "Неаткариги" Бен Латковскис: "Гораздо больше та беда, что вроде бы неглупый человек перешёл на сторону изменников. Мне лично очень жаль, что Стендзениекс встал против Латвии, против латышского народа и служит врагам латышей". Тот в ответ назвал Латковскиса невменяемым.

В комментариях под постом Стендзениекса пишут:

- Ну, на этот раз ты чушь несёшь, современные тюрьмы в Латвии нужны... Удача, что вообще удалось построить. Ведь начало было не двадцать лет назад...

- Спасибо за цитату - это 100% правда. Уровень "Нового единства" резко падает - эффект Даннинга-Крюгера в полной силе.

- Насчёт критериев ясно. Она недавно была в Нью-Йорке, на женской конференции. Оттуда исходит эта прогрессивная идея. Лучший подарок мужчинам - это красивая тюрьма. Но зачем было строить в городе, где рождается ветер? Надо было в городе, где рождаются картели. А, она же сама ведь из Юрмалы.

- Мы можем быть великой тюремной державой (ведь дроны изготавливать мы не умеем) и экспортировать места заключения как услугу.

- Реальных дел нет, поэтому и у проекта снимается, как при запуске космической программы, у первого законченного проекта, потому что остальные провалились: Rail Baltica, airBaltic.

- Смех сквозь слёзы. Суки, б..., больницу с такой помпой откройте, у*баны.

- 17 лет назад был 2009 год, когда государство было уже в самом глубоком экономическом кризисе за годы независимости, который выгнал из страны сотни тысяч жителей. Нет, все 35 лет у власти находятся рафинированные садисты и вредители. Ни одно правительство не было сколько-нибудь адекватным.