Фундаментальной ошибкой, из-за которой Латвия отстала от соседей, Кехрис считает то, что работа Верховного Совета затянулась: "По-моему, мы потеряли примерно год. В то время как Эстония через 2-3 месяца после путча смогла провести новые выборы и утвердить правительство с однозначным мандатом реформ, Латвия продолжила работу с Верховным Советом, чья изначальная задача - восстановление независимости - уже была выполнена". В парламенте, по словам бывшего министра, царила идеологическая неразбериха - одни хотели социализма, другие - либерализма, единого видения будущего не было: "В этот год нерешительности государство управлялось плохо, предприятиям позволялось заключать сомнительные договоры и накапливать долги ещё до начала организованной приватизации".

Второй важный фактор - падение правительства Биркавса. Его Кехрис непосредственно связывает с интересами акционеров банка "Балтия": "Этот политический взрыв значительно замедлил энергию реформ, заменив её менее профессиональным руководством и смягчением в политике".

Ещё одной ошибкой экс-министр считает использование системы сертификатов на крупных предприятиях: "За этим не стояли реальные деньги, нужные предприятиям. Вместо того, чтобы привлечь инвестиции и модернизировать производство, сертификаты служили механическим инструментом распределения, которое не способствовало развитию предприятий и, вопреки обещанному, лишь усиливало расслоение общества".

По мнению Кехриса, Латвия ещё слишком долго тянула с усилением политической нации, языкового вопроса и самосознания, о чём ярко свидетельствует то, что демонтаж символов оккупации и полноценный переход на госязык происходят лишь сейчас, под влиянием внешних факторов: "Это историческое промедление и нехватка амбиций непосредственно связаны со слабой инфраструктурой и низкой производительностью труда на данный момент, из-за чего Латвия занимает последнее место среди стран Балтии".