Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 19. Апреля Завтра: Fanija, Vesma
Доступность

Кехрис: «После восстановления независимости мы год потеряли!» (4)

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 10:11

4 комментариев

Экс-министр экономики Оярс Кехрис принял участие в подкасте Jauns.lv под названием Latvija 2035, где, подобно его предшественникам, перечислил главные ошибки Латвии в 90-х.

Фундаментальной ошибкой, из-за которой Латвия отстала от соседей, Кехрис считает то, что работа Верховного Совета затянулась: "По-моему, мы потеряли примерно год. В то время как Эстония через 2-3 месяца после путча смогла провести новые выборы и утвердить правительство с однозначным мандатом реформ, Латвия продолжила работу с Верховным Советом, чья изначальная задача - восстановление независимости - уже была выполнена". В парламенте, по словам бывшего министра, царила идеологическая неразбериха - одни хотели социализма, другие - либерализма, единого видения будущего не было: "В этот год нерешительности государство управлялось плохо, предприятиям позволялось заключать сомнительные договоры и накапливать долги ещё до начала организованной приватизации".

Второй важный фактор - падение правительства Биркавса. Его Кехрис непосредственно связывает с интересами акционеров банка "Балтия": "Этот политический взрыв значительно замедлил энергию реформ, заменив её менее профессиональным руководством и смягчением в политике".

Ещё одной ошибкой экс-министр считает использование системы сертификатов на крупных предприятиях: "За этим не стояли реальные деньги, нужные предприятиям. Вместо того, чтобы привлечь инвестиции и модернизировать производство, сертификаты служили механическим инструментом распределения, которое не способствовало развитию предприятий и, вопреки обещанному, лишь усиливало расслоение общества".

По мнению Кехриса, Латвия ещё слишком долго тянула с усилением политической нации, языкового вопроса и самосознания, о чём ярко свидетельствует то, что демонтаж символов оккупации и полноценный переход на госязык происходят лишь сейчас, под влиянием внешних факторов: "Это историческое промедление и нехватка амбиций непосредственно связаны со слабой инфраструктурой и низкой производительностью труда на данный момент, из-за чего Латвия занимает последнее место среди стран Балтии".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 16:01

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Читать
Загрузка

Важно 15:42

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Читать

ЧП и криминал 14:46

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Читать

Важно 13:58

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Читать

Мир 13:49

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

Читать

Важно 13:21

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Читать

Важно 12:20

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Читать