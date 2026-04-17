Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Редакция направила в Рижскую думу прямые вопросы о качестве проекта, ответственных должностных лицах, подписантах акта приёмки, а также о том, выплачивались ли этим же людям премии, доплаты или иные бонусы. Прямого ответа на вопрос о премиях и бонусах самоуправление не дало.

В комментарии думы сказано, что проект разрабатывался по заказу Департамента городского развития, а реализацию обеспечивало Управление развития публичной инфраструктуры - сначала в составе Центральной администрации, а после реорганизации уже в структуре департамента. После зимнего сезона на объекте выявили отдельные дефекты, в том числе повреждения бетона у основания перил и дефекты шовного материала.

«В отдельных случаях использованные материалы не соответствуют требованиям», - признали представители самоуправления. В частности, речь идёт о классе бетона, использованного при бетонировании оснований перил: он не соответствовал требованиям к этой конструкции и условиям её эксплуатации.

В думе заявили, что поскольку дефекты обнаружили уже после сдачи объекта в эксплуатацию, они квалифицируются как дефекты объекта, а их устранение - ответственность сторон, участвовавших в строительстве. При этом были названы конкретные участники проекта и подписанты акта о завершении работ: ответственный руководитель работ SIA «Tilts» Алдис Вигулис, руководитель проекта SIA «Tilts» Виталий Шапоренко, ответственный стройнадзор SIA «Geo Consultants» Юрис Озолс, руководитель проекта в сфере реализации строительных работ Эдийс Райцевс и заместитель директора департамента по инженерным вопросам Петерис Саблиньш. За проектные решения и их качество, по данным думы, отвечала SIA «BM projekts».

17 апреля стало известно, что устранение дефектов на променаде вскоре начнётся. С конца марта там проводится дополнительное обследование, а с 30 марта на гранитных участках перил установлены устройства мониторинга. Дефекты, связанные с основаниями, планируют устранить до начала мая. На этой неделе истёк срок, отведённый стройнадзору на обследование променада и подготовку дефектного акта. После его получения и оценки самоуправление решит, какие шаги предпринимать дальше.

Отдельная проблема сохраняется со смотровой платформой в акватории Даугавы. Доступ к ней до сих пор ограничен, потому что на площадке не нанесено предусмотренное противоскользящее покрытие. В думе пояснили, что для этих работ нужна тёплая и сухая погода, чтобы бетон успел высохнуть и покрытие можно было уложить качественно. Поэтому срок открытия платформы ещё может сдвинуться.

По действующему договору на объекте в течение гарантийного срока продолжается и строительный надзор - чтобы дефекты выявлялись вовремя и их устранение контролировалось.