Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 18:40

0 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Редакция направила в Рижскую думу прямые вопросы о качестве проекта, ответственных должностных лицах, подписантах акта приёмки, а также о том, выплачивались ли этим же людям премии, доплаты или иные бонусы. Прямого ответа на вопрос о премиях и бонусах самоуправление не дало.

В комментарии думы сказано, что проект разрабатывался по заказу Департамента городского развития, а реализацию обеспечивало Управление развития публичной инфраструктуры - сначала в составе Центральной администрации, а после реорганизации уже в структуре департамента. После зимнего сезона на объекте выявили отдельные дефекты, в том числе повреждения бетона у основания перил и дефекты шовного материала.

«В отдельных случаях использованные материалы не соответствуют требованиям», - признали представители самоуправления. В частности, речь идёт о классе бетона, использованного при бетонировании оснований перил: он не соответствовал требованиям к этой конструкции и условиям её эксплуатации.

В думе заявили, что поскольку дефекты обнаружили уже после сдачи объекта в эксплуатацию, они квалифицируются как дефекты объекта, а их устранение - ответственность сторон, участвовавших в строительстве. При этом были названы конкретные участники проекта и подписанты акта о завершении работ: ответственный руководитель работ SIA «Tilts» Алдис Вигулис, руководитель проекта SIA «Tilts» Виталий Шапоренко, ответственный стройнадзор SIA «Geo Consultants» Юрис Озолс, руководитель проекта в сфере реализации строительных работ Эдийс Райцевс и заместитель директора департамента по инженерным вопросам Петерис Саблиньш. За проектные решения и их качество, по данным думы, отвечала SIA «BM projekts».

17 апреля стало известно, что устранение дефектов на променаде вскоре начнётся. С конца марта там проводится дополнительное обследование, а с 30 марта на гранитных участках перил установлены устройства мониторинга. Дефекты, связанные с основаниями, планируют устранить до начала мая. На этой неделе истёк срок, отведённый стройнадзору на обследование променада и подготовку дефектного акта. После его получения и оценки самоуправление решит, какие шаги предпринимать дальше.

Отдельная проблема сохраняется со смотровой платформой в акватории Даугавы. Доступ к ней до сих пор ограничен, потому что на площадке не нанесено предусмотренное противоскользящее покрытие. В думе пояснили, что для этих работ нужна тёплая и сухая погода, чтобы бетон успел высохнуть и покрытие можно было уложить качественно. Поэтому срок открытия платформы ещё может сдвинуться.

По действующему договору на объекте в течение гарантийного срока продолжается и строительный надзор - чтобы дефекты выявлялись вовремя и их устранение контролировалось.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

