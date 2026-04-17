В Euromonitor International указывают, что в 2024 году Латвия выделилась особенно значительным ростом локального производства поддельных сигарет. Исследователи связывают это с изменениями в стратегии организованной преступности в ЕС: союз все чаще становится не только рынком сбыта, но и центром производства и потребления поддельных сигарет.

Отдельно подчеркивается влияние усиленного пограничного контроля и санкций против России и Белоруссии, которые сократили возможности контрабанды поддельных сигарет в ЕС. В исследовании приводятся данные, что с 2023 по 2024 год контрабанда сигарет уменьшилась с 2,1 млрд единиц до 1,5 млрд единиц.

Еще одним фактором, который поддерживает спрос на поддельные сигареты, авторы называют рост налогов и введение ограничений на торговлю табачными и никотиновыми изделиями. По оценке Euromonitor International, в 2024 году из-за нелегального потребления сигарет по всему ЕС недополучили налогов примерно на 14,9 млрд евро.

В исследовании также говорится, что общее потребление сигарет в ЕС с 2015 по 2024 год снижалось, однако объемы поддельных сигарет резко росли: в среднем на 14% в год, увеличившись с 4,1 млрд сигарет до 13,4 млрд в 2024 году. В 2024 году поддельные сигареты, по оценке авторов, уже составляли 31,3% нелегального потребления в ЕС.

Авторы доклада отмечают, что на фоне инфляции и роста стоимости жизни покупательная способность жителей стран ЕС снижается, а терпимость к нелегальным товарам растет. В исследовании подчеркивается, что если легальные сигареты в два-три раза дороже, то при ограниченном бюджете нелегальные становятся для многих более привлекательным выбором.