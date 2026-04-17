Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 17:14

Согласно исследованию международной компании Euromonitor International, Латвия занимает заметное место в европейской сети нелегального производства сигарет. В документе отмечается, что роль страны в этой сфере меняется: если раньше Латвию рассматривали как один из ключевых маршрутов поставок контрабандных сигарет, произведенных в Белоруссии, то теперь преступные группировки все чаще наращивают производство поддельной продукции непосредственно на месте.

В Euromonitor International указывают, что в 2024 году Латвия выделилась особенно значительным ростом локального производства поддельных сигарет. Исследователи связывают это с изменениями в стратегии организованной преступности в ЕС: союз все чаще становится не только рынком сбыта, но и центром производства и потребления поддельных сигарет.

Отдельно подчеркивается влияние усиленного пограничного контроля и санкций против России и Белоруссии, которые сократили возможности контрабанды поддельных сигарет в ЕС. В исследовании приводятся данные, что с 2023 по 2024 год контрабанда сигарет уменьшилась с 2,1 млрд единиц до 1,5 млрд единиц.

Еще одним фактором, который поддерживает спрос на поддельные сигареты, авторы называют рост налогов и введение ограничений на торговлю табачными и никотиновыми изделиями. По оценке Euromonitor International, в 2024 году из-за нелегального потребления сигарет по всему ЕС недополучили налогов примерно на 14,9 млрд евро.

В исследовании также говорится, что общее потребление сигарет в ЕС с 2015 по 2024 год снижалось, однако объемы поддельных сигарет резко росли: в среднем на 14% в год, увеличившись с 4,1 млрд сигарет до 13,4 млрд в 2024 году. В 2024 году поддельные сигареты, по оценке авторов, уже составляли 31,3% нелегального потребления в ЕС.

Авторы доклада отмечают, что на фоне инфляции и роста стоимости жизни покупательная способность жителей стран ЕС снижается, а терпимость к нелегальным товарам растет. В исследовании подчеркивается, что если легальные сигареты в два-три раза дороже, то при ограниченном бюджете нелегальные становятся для многих более привлекательным выбором.

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (1)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

