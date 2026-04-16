А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 21:10

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

По его словам, в мировых СМИ сейчас чаще всего обсуждают именно то, что фундаментальный принцип НАТО серьёзно пошатнулся.

«Главный результат, которого достиг нынешний президент США Дональд Трамп, заключается в том, что десятилетиями существовавший базовый принцип НАТО не просто ставится под сомнение — он фактически уничтожается позицией американского президента», — заявил Слайдиньш.

Он отметил, что Трамп заставил весь мир задуматься над вопросом, который раньше даже не возникал: что будет, если США не придут на помощь своим европейским союзникам?

«Теперь люди всерьёз обсуждают сценарий, при котором США могут не вмешаться и не поддержать Европу. Раньше такое даже в голову не приходило», — подчеркнул офицер.

Слайдиньш добавил, что хотя американские войска сейчас находятся в Европе в значительном количестве и их полное выведение маловероятно, Трамп вполне может отдать приказ о существенном сокращении контингента. Для такого решения президенту даже не требуется одобрение Конгресса — достаточно его личного распоряжения. А это, по мнению латвийского офицера, значительно ослабит безопасность всего европейского континента.

«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста (7)

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя (1)

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica (1)

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки (1)

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент? (1)

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги (1)

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

