По его словам, в мировых СМИ сейчас чаще всего обсуждают именно то, что фундаментальный принцип НАТО серьёзно пошатнулся.

«Главный результат, которого достиг нынешний президент США Дональд Трамп, заключается в том, что десятилетиями существовавший базовый принцип НАТО не просто ставится под сомнение — он фактически уничтожается позицией американского президента», — заявил Слайдиньш.

Он отметил, что Трамп заставил весь мир задуматься над вопросом, который раньше даже не возникал: что будет, если США не придут на помощь своим европейским союзникам?

«Теперь люди всерьёз обсуждают сценарий, при котором США могут не вмешаться и не поддержать Европу. Раньше такое даже в голову не приходило», — подчеркнул офицер.

Слайдиньш добавил, что хотя американские войска сейчас находятся в Европе в значительном количестве и их полное выведение маловероятно, Трамп вполне может отдать приказ о существенном сокращении контингента. Для такого решения президенту даже не требуется одобрение Конгресса — достаточно его личного распоряжения. А это, по мнению латвийского офицера, значительно ослабит безопасность всего европейского континента.