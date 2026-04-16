Потребление алкоголя в обществе часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как часть повседневной жизни, но так быть не должно. Именно поэтому консультант по вопросам зависимостей Агрис Старс вместе со своим другом Анси Клинсонсом приглашает жителей принять участие в акции «30 дней трезвости».

Согласно международным данным, Латвия входит в пятерку лидеров в мире по потреблению алкоголя. В среднем на душу населения потребляется почти 13 литров чистого алкоголя в год.

Заведующий отделением интенсивной терапии Восточной больницы Роберт Сташинскис описывает текущую ситуацию как очень тяжелую: «С моей точки зрения как врача, я вижу, что наше общество спивается».

Авторы инициативы также приходят к выводу, что отказ от бокала часто вызывает в обществе больше недопонимания, чем употребление алкоголя.