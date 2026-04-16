«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 21:32

1 комментариев

LETA

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Потребление алкоголя в обществе часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как часть повседневной жизни, но так быть не должно. Именно поэтому консультант по вопросам зависимостей Агрис Старс вместе со своим другом Анси Клинсонсом приглашает жителей принять участие в акции «30 дней трезвости».

Согласно международным данным, Латвия входит в пятерку лидеров в мире по потреблению алкоголя. В среднем на душу населения потребляется почти 13 литров чистого алкоголя в год.

Заведующий отделением интенсивной терапии Восточной больницы Роберт Сташинскис описывает текущую ситуацию как очень тяжелую: «С моей точки зрения как врача, я вижу, что наше общество спивается».

Авторы инициативы также приходят к выводу, что отказ от бокала часто вызывает в обществе больше недопонимания, чем употребление алкоголя.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Важно

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО
Важно

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

Важно

Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

Важно 21:10

Важно 1 комментариев

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica (1)

Важно 21:02

Важно 1 комментариев

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки (1)

ЧП и криминал 21:00

ЧП и криминал 1 комментариев

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент? (1)

Выбор редакции 20:37

Выбор редакции 1 комментариев

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги (1)

Важно 20:25

Важно 1 комментариев

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

