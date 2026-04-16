Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 16. Апреля Завтра: Alfs, Bernadeta, Mintauts
Доступность

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

Редакция PRESS 16 апреля, 2026

Важно 0 комментариев

LETA

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

Она отметила: когда жители Латвии рассказывают иностранным друзьям или другим людям за рубежом о стране, подчеркивается хорошее транспортное сообщение и роль "airBaltic".

Силиня признала, что "airBaltic" часто воспринимается только как налогоплательщик и с точки зрения доходов и расходов, однако вклад авиакомпании в экономику Латвии гораздо шире.

Премьер-министр подчеркнула, что компании не будет сразу передана вся сумма в 30 млн евро - это максимальный объем займа. Средства будут выделяться по конкретным критериям контроля с четким пониманием, на какие цели они будут использованы.

Если план по возврату займа не будет реализован, появятся основания требовать ответственности и отставки министра сообщения Атиса Швинки, добавила Силиня.

Она согласилась, что решение о предоставлении такого займа для депутатов непростое, особенно на фоне нехватки финансирования в других сферах, но подчеркнула, что "airBaltic" создает экономический рост и привлекает инвесторов, для которых, в частности, важно транспортное сообщение с Ригой.

Ранее сообщалось, что большинство депутатов Сейма сегодня поддержало предоставление краткосрочного государственного займа национальной авиакомпании "airBaltic" в размере 30 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО
Важно

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»
Важно

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге
Важно

Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

Важно 21:32

Важно 0 комментариев

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Читать
Загрузка

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Важно 21:10

Важно 0 комментариев

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Читать

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Читать

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

ЧП и криминал 21:00

ЧП и криминал 0 комментариев

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

Читать

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Читать

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Выбор редакции 20:37

Выбор редакции 0 комментариев

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать