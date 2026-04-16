А почему латышам дороже, чем соседям? Сын Шлесерса о странной закономерности с билетами airBaltic (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 18:16

Сын известного политика Айнарса Шлесерса - начинающий политик Эдвардс Шлесерс (Латвия на первом месте) - обнаружил, что лететь из Риги в Лондон при помощи национальной авиакомпании airBaltic в несколько раз дороже, чем лететь из соседнего Таллина, тем же airBaltic.

Скрины с сайта он опубликовал на своей странице в Facebook:

двумя дня позже:

"На неделе, когда правительство в очередной раз будет решать вопрос о вложении десятков миллионов в спасение airBaltic, возникает обоснованный вопрос — почему латышам за авиабилеты приходится платить больше, чем соседям — эстонцам и литовцам?

Понятно, что на авиационном рынке многое определяет спрос, однако неприемлемо, что аналогичные рейсы по тем же направлениям из Таллина и Вильнюса регулярно стоят дешевле, чем из Риги", - отметил он.

В комментариях многие написали, что это хороший вопрос. И люди часто выбирают вылет из какой-нибудь соседней столицы только потому, что билеты оттуда дешевле.

Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге
Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя (1)

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Загрузка

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

