В четверг Силиня пригласила на переговоры представителей "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Прогрессивные".

Как сообщалось, разногласия между партиями правящей коалиции обострились из-за вопроса о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 млн евро авиакомпании "airBaltic". Из-за неспособности договориться по этому вопросу премьер допускала даже отставку правительства.

Силиня заявила, что готова к распаду коалиции, чтобы обеспечить в Сейме поддержку СЗК по вопросу о предоставлении "airBaltic" краткосрочного займа. Во вторник СЗК заявил, что поддержит выделение средств, если министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") уйдет в отставку.

"Если цена за поддержку "airBaltic" - распад коалиции, я готова к этому", - заявила Силиня, подчеркнув, что поддержка авиакомпании для нее важнее сохранения правительственной коалиции.

Силиня отметила, что вопрос о займе национальной авиакомпании «airBaltic» должен быть решен сегодня в Сейме. Планируется, что фракции Сейма обсудят этот вопрос перед голосованием в Сейме.

Силиня также подчеркнула, что министр транспорта Атис Швинка должен будет работать над тем, чтобы airBaltic стала прибыльной компанией. В противном случае, по словам премьер-министра, ответственность ляжет на него.

Силиня также отметила, что Министерство транспорта нуждается в реорганизации, поскольку «многие проекты застопорились» и не продвигаются вперед. Оан ожидает, что реорганизация состоится в ближайшем будущем.