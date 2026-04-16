Чт, 16. Апреля
Распада коалиции пока не будет: а что с поддержкой airBaltic?

16 апреля, 2026 09:37

Важно 1 комментариев

LETA

Партнеры по правящей коалиции договорились продолжить совместную работу в правительстве, заявила после встречи с представителями коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

В четверг Силиня пригласила на переговоры представителей "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Прогрессивные".

Как сообщалось, разногласия между партиями правящей коалиции обострились из-за вопроса о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 млн евро авиакомпании "airBaltic". Из-за неспособности договориться по этому вопросу премьер допускала даже отставку правительства.

Силиня заявила, что готова к распаду коалиции, чтобы обеспечить в Сейме поддержку СЗК по вопросу о предоставлении "airBaltic" краткосрочного займа. Во вторник СЗК заявил, что поддержит выделение средств, если министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") уйдет в отставку.

"Если цена за поддержку "airBaltic" - распад коалиции, я готова к этому", - заявила Силиня, подчеркнув, что поддержка авиакомпании для нее важнее сохранения правительственной коалиции.

Силиня отметила, что вопрос о займе национальной авиакомпании «airBaltic» должен быть решен сегодня в Сейме. Планируется, что фракции Сейма обсудят этот вопрос перед голосованием в Сейме.

Силиня также подчеркнула, что министр транспорта Атис Швинка должен будет работать над тем, чтобы airBaltic стала прибыльной компанией. В противном случае, по словам премьер-министра, ответственность ляжет на него.

Силиня также отметила, что Министерство транспорта нуждается в реорганизации, поскольку «многие проекты застопорились» и не продвигаются вперед. Оан ожидает, что реорганизация состоится в ближайшем будущем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

