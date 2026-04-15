Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

15 апреля, 2026 20:04

Важно 2 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Силиня отмечает, что, готовясь к внеочередному заседанию правительства в понедельник, 13 апреля, она поручила Валайнису оценить влияние возможного прекращения работы "airBaltic" на национальную экономику.

В письме указано, что около двух третей прямых выгод от пассажирской сети "airBaltic" приходится на экономику Латвии, а примерно одна треть - на экономику Эстонии и Литвы.

Сдавая в аренду свои самолеты вместе с экипажем, "airBaltic" экспортирует услуги, помогая другим авиакомпаниям преодолевать нехватку мощностей, что одновременно приносит Латвии дополнительные доходы и налоговые поступления, отмечают авторы письма.

Функция пересадочного узла прежде всего важна для транзитных пассажиров, но косвенным образом она также поддерживает более широкую сеть маршрутов, чем могла бы обеспечить одна только латвийская экономика, а это является важным фактором для въездного туризма.

Согласно письму, деятельность "airBaltic" способствует развитию Риги в качестве транспортного узла Северной Европы с более чем 130 маршрутами. В случае прекращения деятельности авиакомпании Таллин и Вильнюс потеряли бы общие маршруты с "airBaltic", однако у этих городов есть другие перевозчики. Например, "Ryanair" является крупнейшим перевозчиком в Вильнюсе, а на рынке Таллина работают "Finnair" и "Nordic Aviation Group". Латвия потеряла бы пропорционально больше, поскольку "airBaltic" является доминирующим оператором именно в аэропорту Риги.

В письме также подчеркивается, что показатели международного туризма Латвии структурно связаны с авиасообщением, особенно в сегментах городских поездок, конференций и краткосрочных визитов с более высоким уровнем расходов. "airBaltic" связывает потоки пассажиров через Ригу - например, из Хельсинки в Барселону через Ригу. В таких случаях Латвия получает доходы от сборов аэропорта, от аэронавигационных услуг, а также от расходов транзитных пассажиров, одновременно повышая узнаваемость страны.

По прогнозу ЛАИР на 2026 год, иностранный туризм принесет Латвии примерно 1,4-1,5 млрд евро вклада в ВВП, из которых вклад "airBaltic" составляет примерно 300 млн евро.

В случае ликвидации авиакомпании примерно 30-40% туристических доходов, связанных с "airBaltic", не будут компенсированы, что приведет к снижению ВВП на 90-120 млн евро, не учитывая косвенные эффекты - рост цен на авиабилеты, снижение доверия иностранных туристов, сокращение бронирований и негативное влияние на инвестиционный климат.

Также подчеркивается, что потеря "airBaltic" приведет к измеримому и долгосрочному снижению прямых иностранных инвестиций и затормозит развитие бизнеса, особенно в высокотехнологичных и высокодоходных отраслях, критически важных для долгосрочного роста.

В письме также отмечено, что в случае ликвидации "airBaltic" снизятся потоки товаров, инвестиций и торговли, поскольку авиация стимулирует глобальную торговлю и инвестиции, повышает производительность труда и капитала, а также способствует инновациям и обмену знаниями.

"Авиация играет ключевую роль, например, в развитии динамичных и эффективных цепочек поставок и в росте электронной коммерции", - подчеркивается в письме.

Как сообщалось, разногласия между партиями правящей коалиции обострились настолько, что Силиня допускает падение правительства, официальной причиной чего может стать неспособность партий "Новое Единство", "Прогрессивные" и Союза зеленых и крестьян договориться о поддержке авиакомпании "airBaltic".

Силиня заявила, что готова допустить распад коалиции, чтобы обеспечить в Сейме поддержку со стороны СЗК предоставлению краткосрочного займа "airBaltic". Во вторник СЗК предложил поддержку при голосовании в Сейме за краткосрочный заем для "airBaltic", если министр сообщения Атис Швинка уйдет в отставку, сообщила премьер-министр.
 

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге
Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

