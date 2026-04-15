Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (2)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 17:00

Важно

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

С точки зрения бизнеса ситуация выглядит ещё более странно. Банк, который работает в конкурентной среде, по определению должен бороться за клиента, а не проверять его на лояльность.

Клиент — это не инструмент для демонстрации принципов. Клиент — это основа любого бизнеса, — и в данном случае эта базовая истина, похоже, игнорируется. Да, можно утверждать, что большинство клиентов понимают латышский или английский. Но речь идёт не о способности “разобраться”. Речь идёт о том, на каком языке человеку комфортно решать финансовые вопросы — вопросы, напрямую связанные с доверием.

Отдельного внимания заслуживает аргумент о «языках Европейского союза». Если следовать этой логике, то почему обслуживание не ведётся, например, на французском, немецком, испанском или итальянском? Ответ очевиден: дело не в формальной принадлежности языков к ЕС. И в этой точке возникает ключевой вопрос, который, уверен, задают себе многие клиенты: а не приведёт ли это решение к обратной реакции?

Когда бизнес начинает демонстрировать принципиальность там, где клиент ждёт сервиса, он должен быть готов к зеркальному ответу, — это не политическая оценка, это рыночная логика. Сегодня у клиентов есть выбор. Помимо традиционных банков существуют международные финтех-решения, такие как Revolut и аналогичные платформы.

Они предлагают не только удобство и более низкие комиссии, но и гибкость — в том числе в вопросах коммуникации. И если человек начинает чувствовать, что его сознательно выводят за рамки комфортного обслуживания, он не будет спорить — он просто уйдёт. Отсюда вытекает ещё один принципиальный вопрос: понимает ли Swedbank, что подобные решения могут восприниматься не как нейтральные, а как сигнал? И что этот сигнал может привести к постепенному, но ощутимому оттоку клиентов?

Отдельно хотелось бы услышать позицию международного руководства банка. Осознают ли они, что в Латвии русский язык — это не маргинальное явление, а реальность для сотен тысяч людей? И что игнорирование этой реальности — это не вопрос ценностей, а вопрос бизнес-рисков?

Любое решение, которое идёт вразрез с интересами клиента, рано или поздно превращается в проблему для самого бизнеса, и в данном случае это выглядит именно так. Сегодня Swedbank делает выбор. Но вопрос в том, готов ли он к последствиям этого выбора. Потому что рынок всегда отвечает. И, как правило, гораздо жёстче, чем ожидают те, кто этот выбор принимает.

Андрей Козлов, предприниматель.

Комментарии (2)

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

