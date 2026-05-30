Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

К оставшимся в лагере альпинистам Валдису Пуриньшу, Эдгару Маджулису и Гунтису Свариньшу дошли спасатели. "У двоих - обморожения, надо продолжать отдыхать, греться и питаться, есть надежда, что руки вновь станут подвижными", - говорится в публикации на сайте.

Как информирует МИД Латвии, получены сведения от латвийского консула, что трое участников экспедиции спустились с горы, состояние пострадавшего стабильное. Страховщики связались с американцами, чтобы организовать перевозку тел погибших домой, когда это представится возможным.

Как уже сообщалось, в результате падения с самой высокой горы Северной Америки - Денали - погибли трое альпинистов из Латвии Инесе Пучека, Вия Олте и Ренар Кунигс-Салакс, а также пострадал Мартиньш Билзенс, который был эвакуирован и госпитализирован. Остальные участники экспедиции Пуриньш, Маджулис и Свариньш после происшествия остались в лагере, чтобы с помощью спасателей безопасным способом спуститься с горы.

(Фото - Wikimedia.)