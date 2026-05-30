Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

© LETA 30 мая, 2026 13:58

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

К оставшимся в лагере альпинистам Валдису Пуриньшу, Эдгару Маджулису и Гунтису Свариньшу дошли спасатели. "У двоих - обморожения, надо продолжать отдыхать, греться и питаться, есть надежда, что руки вновь станут подвижными", - говорится в публикации на сайте.

Как информирует МИД Латвии, получены сведения от латвийского консула, что трое участников экспедиции спустились с горы, состояние пострадавшего стабильное. Страховщики связались с американцами, чтобы организовать перевозку тел погибших домой, когда это представится возможным.

Как уже сообщалось, в результате падения с самой высокой горы Северной Америки - Денали - погибли трое альпинистов из Латвии Инесе Пучека, Вия Олте и Ренар Кунигс-Салакс, а также пострадал Мартиньш Билзенс, который был эвакуирован и госпитализирован. Остальные участники экспедиции Пуриньш, Маджулис и Свариньш после происшествия остались в лагере, чтобы с помощью спасателей безопасным способом спуститься с горы.

(Фото - Wikimedia.)

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Как сообщает портал TV3 Ziņas, к страховым компаниям всё чаще обращаются с вопросом, можно ли застраховаться от ущерба, вызванного военным беспилотником. Особенно это волнует латгальских фермеров, которые опасаются за зернохранилища.

Об этом сказал в интервью агентству LETA член Палаты представителей Конгресса США и многолетний сопредседатель группы по поддержке стран Балтии Дон Бэкон.

Состояние здоровья Дональда Трампа - отличное, однако он должен сбросить лишний вес, считает врач президента США. За год он поправился больше, чем на 6 киллограммов.

В субботу утром пилот заметил дрон в аэропорту Мюнхена. С 9:00 аэропорт закрыт для полётов

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

