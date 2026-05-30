Аэропорт Мюнхена закрыт, там замечен дрон

Мюнхенский аэропорт был полностью закрыт в субботу утром после того, как пилот заметил неопознанный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают издания «Bild» и «Focus Online».

По словам представителя федеральной полиции Штефана Байера, речь может идти о дроне. На месте работают многочисленные наряды полиции.

Авиасообщение было временно прекращено из соображений безопасности. Как долго аэропорт останется закрытым, пока не известно.

Похожий инцидент произошел в октябре 2025 года. Тогда мюнхенский аэропорт пришлось закрывать дважды в течение 24 часов из-за возможных дронов.