На платформе "Х" Мелнис опубликовал прощальный пост, поблагодарив сотрудников Минклимата за совместную работу: "Огромное спасибо всей команде Министерства климата и энергетики за данную мне возможность быть частью вас и совместно создавать будущее Латвии". К посту прилагается общий снимок всех сотрудников.

Этот твит, казалось бы, ничем не примечательный, тем не менее вызвал настоящий шквал критики в адрес министерства и его работников. Самый распространённый эпитет в комментариях - "паразиты". Публика призывает ликвидировать ведомство как можно скорее и не скрывает возмущения.

Депутат Эрик Стендзениекс, в частности, написал: "Исправление ошибок: "разрушить будущее", а остальное - как в тексте".

А вот как высказались другие комментаторы:

- Будущее Латвии - не в электромобилях с поддержкой из денег налогоплательщиков. Будущим Латвии станут дети, которые вырастут и будут развивать экономику, производя, а не опасаясь, что какой-нибудь килограмм CO2 - жизненно необходимого газа - выделится в процессе производства. Чем больше CO2, тем зеленее планета.

- Ну, не стоило, Каспарс Мелнис, публиковать это сборище дармоедов. Выстрел в ногу, а потом - в голову!

- Так выглядит создание корыта для своих. Разбазаренные деньги и ресурсы. У Латвии есть рабочая сила, но её надо использовать толково и эффективно, тогда нам не понадобится деградирующий поток мигрантов.

- Рост числа работников на 70% (от <50 до 8-кратного на фото) за 3,5 года. Паразиты паразитируют.

- Это те несколько (48) рабочих мест, которые были переняты от Минэкономики/Минрегионразвития с обещанием не увеличивать число персонала? Желаю, чтобы через 4 месяца это формирование было ликвидировано.

- Мне кажется, что это министерство - первое в очереди на ликвидацию. Абсолютно бессмысленное формирование.

Точно сосчитать каждого человека до последнего на этом общем снимке довольно проблематично, потому что многие стоят рядами друг за другом, некоторые черты лица перекрываются, но если пройти через группу слева направо, то на фотографии - примерно 60-65 дармоедов.

- Вопрос Госконтролю, был ли аудит в Минклимата? Действительно ли министерству необходимо так много работников?

- Превосходная визуализация расточительства и неэффективности! Мелнис, а сколько из них найдут столь же хорошо оплачиваемую работу в частном секторе после увольнения? Может быть, некоторые, а скорее всего - ни один! Это всё, что надо знать и об этом министерстве, и о чиновниках в целом.

- Вчера в Бауском крае жители пикетировали против оптимизации 6 школ. Если ликвидировать Минклимата, можно было бы содержать как минимум пару школ в Бауском крае.

- Законом Паркинсона установлено, что "объём управляющего персонала растёт независимо от фактического объёма работ". Здесь это ясно видно.

- Кошмар, это ты столько набрал за три года?

- Вас всех надо было в детстве как следует пороть, может, тогда народу было бы легче.

- Дурдом... Столько людей в конторе, занимающейся ровно НИЧЕМ! Министерство "климата" в Латвии. В стране из топа-5 самых зелёных в мире, которая за год выделяет меньше CO2, чем Китай за три часа... И только представьте - мы же им всем зарплаты платим!!!

- Да и пенсии у них будут тоже неслабые.

- Не "занимается ничем", а занимается ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ! Это ведьмы XXI века, которые распространяют всякие заговоры, заманивают людей в болото, заботятся о том, чтобы у крестьян коровы дохли и нивы запустели.

- А ведь это ещё не все. Кто в отпуске, кто болен, кто в декрете и т.д.

- Ужас, сколько они сами выделили CO2, а в моменты расслабления - CH4.

- 88 тушек присутствуют вместо обещанных 30-48. Мощно размножились.

- Вот поэтому и такие улыбчивые лица. Зарплата идёт, да и не перерабатывают. Мило.

- Министерство климакса...