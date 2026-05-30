«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)

По словам Кулбергса, это был "сумасшедший день", а накануне его до 3 часов ночи инструктировали сотрудники органов безопасности.

"Я столкнулся с интересными вещами", - заявил Кулбергс, описывая случай, который его несколько развеселил.

В первый рабочий день премьер собрался отправить всем министрам по электронной почте письма с просьбой предоставить список трёх задач, которые должны быть выполнены в ближайшие месяцы. Однако разослать одно общее письмо всем сразу не удалось: "Оказалось, у каждого министерства - свои индивидуальные системы. Мне пришлось копировать адреса электронной почты всех министерств и вводить их тут с нуля. Вот такая у нас бюрократия - каждое министерство представляет собой отдельное феодальное государство со своей системой". Кулбергса удивило, что в Кабмине нет единой системы электронной почты и адреса недоступны в едином формате.

Далее премьер рассказал о том, какие меры безопасности ему теперь придётся соблюдать: "Две машины и четыре телохранителя! Мне кажется, это перебор!".

Кулбергс понимает аргументы служб безопасности, но новый образ жизни, который уже пришлось поменять, для него пока непривычен: "Я понимаю, но это самое безумное, с чем я не могу свыкнуться. Не могу один поесть сходить. Это совершенно неорганично. Не так я себе это представлял".

В комментариях к его твиту Кулбергса поздравляют, желают удачи и выдержки на новой должности, а также интересуются, неужели инструкцией по безопасности разрешено показывать кабинет и монитор, рассказывать, сколько охранников? На этот вопрос премьер отвечает: "Что именно в кабинете есть такого, чтобы скрывать это от народа? Число охранников может сосчитать каждый, кто видит меня на дороге".

А вот что пишут ещё:

- И пишите, пожалуйста, сами! Чтобы не были сухие тексты, как у Силини.

- Вы сегодня приятно удивили в Сейме. Открытостью, простотой и одновременно глубокими знаниями эксперта об энергетике. Более скорые перемены Латвии пригодились бы во многих областях. Пусть всё удаётся!

- Артус Кайминьш тоже начинал с громких популистических лозунгов и видео с рабочего места... Сколько месяцев прошло, пока этот запал иссяк? Когда будут осязаемые дела, Кулбергс?

- Может быть, система электронной почты у каждого министерства отдельная ради безопасности, чтобы нельзя было взломать или инфицировать сразу одним рывком все министерства и Кабмин? То есть, если случается беда в одном министерстве, остальные не пострадают, потому что они не в одной системе?

- Старик, ой, извиняюсь, господин премьер, это просто космос. Так ещё ни один премьер с народом не разговаривал. Народ это оценит.

- Здорово! Ты привыкнешь, физическая охрана Службы защиты Сатверсме очень интеллигентная и приятная. По крайней мере, те, кого я видела у пары премьеров. Со временем её даже не замечаешь.

- Первый премьер, на которого я подписан в своей жизни. Не разочаруй нас. От этих 4 месяцев зависит, кому я отдам свой голос. Пока надежда есть.