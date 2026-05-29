МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

© LETA 29 мая, 2026 11:17

На организацию Балтийского студенческого праздника песни и танца "Gaudeamus" в этом году не хватает 450 000 евро, и Министерство образования и науки (МОН) предлагает перераспределить эту сумму из средств, предназначенных для обеспечения бесплатных обедов для школьников 1-4-х классов, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Правительство в январе приняло решение, что на организацию праздника из госбюджета будет выделено 430 000 евро. Однако этой суммы недостаточно, так как общие расходы на праздник оцениваются в 880 000 евро, отмечает МОН.

Самые большие расходы предусмотрены на организационные нужды и заключительный концерт на площади Свободы - 273 635 евро и 221 051 евро соответственно. Для аренды помещений и размещения участников необходимо 139 355 евро, а еще 89 379 евро предусмотрены для оплаты работы специалистов.

Чтобы обеспечить оставшееся необходимое финансирование, МОН предлагает перераспределить средства, так как в программе бесплатных обедов образовалась экономия средств из-за сокращения числа школьников.

Праздник пройдет с 19 по 21 июня в Риге, в том числе в Латвийском университете, Вецриге и на площади Свободы. В программе праздника - концерты, праздничное шествие и заключительный гала-концерт "До бесконечности" на площади Свободы.

Праздник соберет около 5000 студентов из Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе 66 хоров, 44 коллектива народного танца и девять духовых оркестров.

Традиция "Gaudeamus" зародилась в 1956 году в Тарту. Праздник поочередно проходит в одной из стран Балтии.

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

