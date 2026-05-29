МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Правительство в январе приняло решение, что на организацию праздника из госбюджета будет выделено 430 000 евро. Однако этой суммы недостаточно, так как общие расходы на праздник оцениваются в 880 000 евро, отмечает МОН.

Самые большие расходы предусмотрены на организационные нужды и заключительный концерт на площади Свободы - 273 635 евро и 221 051 евро соответственно. Для аренды помещений и размещения участников необходимо 139 355 евро, а еще 89 379 евро предусмотрены для оплаты работы специалистов.

Чтобы обеспечить оставшееся необходимое финансирование, МОН предлагает перераспределить средства, так как в программе бесплатных обедов образовалась экономия средств из-за сокращения числа школьников.

Праздник пройдет с 19 по 21 июня в Риге, в том числе в Латвийском университете, Вецриге и на площади Свободы. В программе праздника - концерты, праздничное шествие и заключительный гала-концерт "До бесконечности" на площади Свободы.

Праздник соберет около 5000 студентов из Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе 66 хоров, 44 коллектива народного танца и девять духовых оркестров.

Традиция "Gaudeamus" зародилась в 1956 году в Тарту. Праздник поочередно проходит в одной из стран Балтии.