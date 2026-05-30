Врач: У Трампа отличное здоровье, но он должен похудеть

Врач президента США Дональда Трампа оценил состояние его здоровья как "отличное". Соответствующее заключение доктора Шона Барабелла в субботу, 30 мая, в Х опубликовал Белый дом.

Из документа следует, что Трамп "полностью способен выполнять все обязанности верховного главнокомандующего армией и главы государства". "Президент Трамп по-прежнему находится в прекрасном состоянии здоровья, демонстрируя отличную работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние. Его когнитивные и физические показатели находятся на отличном уровне", - подытожил Барабелла.

Трампу рекомендовано сбросить вес

В то же время Барабелла рекомендовал главе Белого дома в профилактических целях нарастить физическую активность и сбросить вес. С прошлого взвешивания, которое состоялось чуть более года назад, масса тела Дональда Трампа выросла со 101,6 до 108 килограммов при росте 191 сантиметр. Врач дал президенту США рекомендации по диете и предложил принимать аспирин в низких дозах.

Ранее в прессе активно обсуждались синяки, которые наблюдатели заметили на руке Дональда Трампа. В медицинском заключении сказано, что в ходе осмотра у него обнаружили синяк и раздражение на тыльной стороне ладони. Предположительно, причиной тому - частые рукопожатия в сочетании с приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Телеканал CNN пишет, что при профилактике врачи обычно рекомендуют принимать 81 милиграмм аспирина в день, однако Трамп в январе в интервью газете The Wall Street Journal утверждал, что пьет 325 милиграммов.

Трамп может стать самым пожилым президентом в истории США

14 июня 2026 года Дональду Трампу исполнится 80 лет. Он является самым пожилым президентом в истории США на момент вступления в должность.

Пока самым пожилым человеком на момент нахождения на этом посту остается демократ Джо Байден, покинувший президентское кресло в возрасте 82 лет. Если действующий глава государства-республиканец сможет сохранить свое место в Белом доме до конца второго срока, он покинет его, будучи почти на полгода старше своего предшественника.